سردار «فتح‌الله جمیری» فرمانده سپاه قم شد

قم – آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم برگزار و سردار فتح‌الله جمیری به عنوان فرمانده جدید این نهاد انقلابی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قم برگزار شد، از خدمات چندین ساله سردار محمدرضا موحد قدردانی شد.

سردار موحد طی سال‌های گذشته مسئولیت فرماندهی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم را بر عهده داشت.

سردار فتح‌الله جمیری پیش از این عهده‌دار مسئولیت فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران بود و سابقه فرماندهی سپاه استان‌های یزد و بوشهر و همچنین مسئولیت‌های مختلف در سطوح عالی سپاه را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است مراسم تودیع و معارفه با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم استان قم همراه بود.

