سند مالکیت برای ۳.۸ میلیون قطعه بافت روستایی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران از پیشرفت چشمگیر در صدور اسناد مالکیت برای بافت‌های مسکونی روستایی خبر داد و گفت: از مجموع ۵ میلیون قطعه داخل طرح هادی روستایی، تاکنون برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سند رسمی صادر شده است.

وی ضمن اشاره به این موضوع بیان کرد که برای ۲۰۰ هزار قطعه باقیمانده که خارج از محدوده طرح هادی هستند نیز، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است تا طی پنج سال آینده و با همکاری بنیاد مسکن، صدور اسناد به صورت سالانه و منظم ادامه یابد.

وی همچنین به وضعیت اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، بیش از ۱۱ میلیون هکتار تثبیت و سنددار شده است که این روند همچنان ادامه دارد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شده و سازمان ثبت اسناد نیز در زمینه تثبیت و تسریع صدور این اسناد همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

کشاورز درباره طرح حدنگاری نیز گفت: تا کنون ۸۸ درصد از اراضی کشور معادل ۱۴۴ میلیون هکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفته و سند مالکیت آن‌ها صادر شده است که این موفقیت نشان‌دهنده پیشرفت مطلوب در ثبت رسمی اراضی کشور است.

وی در پایان به وضعیت استان مازندران اشاره کرد و افزود: در این استان به همراه چند استان دیگر، حدود ۷۵ درصد قطعات روستایی منجر به صدور سند شده است که این آمار نشان‌دهنده روند مثبت اجرای قانون حدنگاری در سطح استان‌هاست.