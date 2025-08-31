به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی شامگاه یکشنبه در بازدید از مزارع سرخه، از افتتاح پروژه آبیاری کم فشار در روستای لاسجرد خبر داد و ابراز داشت: این طرح در ۲۳۱ هکتار اراضی روستا انجام شد.

وی با بیان اینکه این پروژه سال ۱۴۰۲ کلید خورد و امروز به بهره برداری رسید، افزود: ۲۰۵ بهره بردار از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری در این پروژه اجرا شد، ابراز داشت: برای این طرح ۹۷ هزار میلیون ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

قاسمی بابیان اینکه منابع آبی از چشمه با دبی ۸۷ لیتر بر ثانیه تامین می‌شود، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح افزایش بهره وری و بهبود معیشت کشاورزان منطقه است.

وی با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی به بهره برداری رسید، افزود: برای این طرح‌ها چهار هزار و ۱۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.