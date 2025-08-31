  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

پروژه آبیاری کم‌فشار در روستای لاسجرد افتتاح شد

سرخه- مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح پروژه آبیاری کم‌فشار در روستای لاسجرد سرخه خبر داد و گفت: ۲۰۵ بهره‌بردار از این طرح بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی شامگاه یکشنبه در بازدید از مزارع سرخه، از افتتاح پروژه آبیاری کم فشار در روستای لاسجرد خبر داد و ابراز داشت: این طرح در ۲۳۱ هکتار اراضی روستا انجام شد.

وی با بیان اینکه این پروژه سال ۱۴۰۲ کلید خورد و امروز به بهره برداری رسید، افزود: ۲۰۵ بهره بردار از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری در این پروژه اجرا شد، ابراز داشت: برای این طرح ۹۷ هزار میلیون ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

قاسمی بابیان اینکه منابع آبی از چشمه با دبی ۸۷ لیتر بر ثانیه تامین می‌شود، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح افزایش بهره وری و بهبود معیشت کشاورزان منطقه است.

وی با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی به بهره برداری رسید، افزود: برای این طرح‌ها چهار هزار و ۱۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

