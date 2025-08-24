  1. استانها
۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان افتتاح می‌شود

سمنان- مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح ۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها فرصتی برای اشتغال پایدار و تقویت تولید در بخش کشاورزی است.

محمد رضا قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت ۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی جهاد کشاورزی در استان سمنان افتتاح می‌شود، ابراز داشت: برای بهره برداری این طرح‌ها چهار هزار و ۱۱ میلیارد ریال اعتبار دارد.

وی بابیان اینکه از این تعداد ۱۱۵ مورد عمرانی و مابقی اقتصادی است، افزود: این طرح‌ها در تمامی هشت شهرستان استان سمنان به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مهمترین پروژه جهاد بهره برداری از طرح بزرگ صنایع تبدیلی است، ابراز داشت: برای این طرح یک هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

قاسمی با بیان اینکه پروژه‌های بخش اقتصادی برای ۹۵ نفر مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در این بین بیشترین طرح‌ها با ۳۱ مورد مربوط به شهرستان میامی است.

وی با بیان اینکه طرح‌های جهاد کشاورزی در راستای بهبود بهره برداری و مدیریت هر چه بهتر آب و خاک است، افزود: این طرح‌ها فرصتی برای اشتغال پایدار و تقویت تولید در بخش کشاورزی فراهم می‌کند.

