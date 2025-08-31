به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در راستای ایجاد عدالت شغلی، ایجاد فرصتی برابر برای همه نیروهای توانمند، استقرار فضای رقابتی، شایستهگزینی و شناسایی مناسبترین گزینهها جهت تصدی مشاغل مدیریتی بر پایه شایستگی و تناسب انتصاب، اقدام به «فراخوان شناسایی متخصصان مالی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) کرده است.
بر اساس این فراخوان، متخصصان مالی در رشتههای اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی که در شرکتها، صندوقها، مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول بهکار هستند میتواند در آزمون علمی بر اساس منابع مشخص شده، شرکت کنند.
داوطلبین واجد شرایط میتوانند به مدت ۱۴ روز از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، از طریق لینک eservice.irantvto.ir و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده ثبت نام کنند. بر اساس برنامهریزی صورت گرفته آزمون علمی، پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
برگزیدگان این آزمون علمی پس از انجام مصاحبههای تخصصی و طی فرایندهای قانونی، به عضویت هیئت مدیره شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) درخواهند آمد.
سرفصلهای مشخص شده برای این آزمون شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، روشهای تأمین مالی، آشنایی با ابزارها و بازارهای مالی، اصول و مبانی حسابداری، ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری، مبانی و مفاهیم پایهای اقتصاد، قانون تجارت و مقررات بورس، اصول حاکمیت شرکتی، مهارتهای حل مسئله و تصمیمگیری، مفاهیم بنیادی مدیریت در سطح بنگاهها (برنامهریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، کنترل و نظارت) خواهد بود.
نظر شما