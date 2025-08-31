به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گروه هفتم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور از امروز به میزبانی آبادان آغاز شد. این مسابقات که به نام یادواره شهید بهنام محمدی‌راد برگزار می‌شود، شاهد حضور تیم‌های قدرتمند از استان‌های مختلف است.

تیم نماسازان ساحل آبادان به‌عنوان نماینده میزبان در گروه هفتم با تیم‌هایی از ایلام، اردبیل و کرمانشاه به رقابت می‌پردازد. این دوره از مسابقات در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار می‌شود و شامل هشت گروه از تیم‌های برتر استانی است که برای کسب عنوان قهرمانی روی تشک می‌روند.

این رویداد ورزشی فرصتی برای نمایش استعدادهای جوان کشتی کشور است و انتظار می‌رود رقابت‌های جذابی را در روزهای آینده شاهد باشیم.