کروز؛ اولین و تنها تولیدکننده ایربگ جانبی با گواهینامه استاندارد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع تولیدی کروز موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ایربگ جانبی شد. این اولین بار است که یک شرکت ایرانی این گواهینامه را برای ایربگ جانبی کسب می‌کند.

ایربگ‌های جانبی معمولاً در صندلی‌های خودرو نصب می‌شوند و از لگن و قفسه سینه سرنشینان در تصادفات جانبی محافظت می‌کنند. ایربگ‌های جانبی با توجه به اندازه و محل نصب می‌توانند ناحیه سر را هم پوشش دهند و از آسیب‌های ناشی از برخورد سر با اجزای داخلی خودرو جلوگیری کنند. در خودروهای جدید، ایربگ‌های جانبی همراه با ایربگ‌های پرده‌ای استفاده می‌شوند تا بتوان به‌طور کامل از سر، قفسه سینه، پهلو و لگن سرنشینان در تصادفات محافظت کرد. براساس گزارش مؤسسه معتبر ۶۰ درصد IIHS تصادفات مرگ‌بار از نوع جانبی هستند؛ اما احتمال فوت سرنشینان در خودروهای دارای ایربگ جانبی، ۲۹ درصد کم‌تر از خودروهای فاقد ایربگ جانبی است.

پیش‌تر، ایربگ‌های سرنشین و راننده تولیدی شرکت کروز نیز توسط سازمان ملی استاندارد تایید شده بودند. خودروهای مجهز به ایربگ‌های کروز توانسته‌اند استانداردهای اروپایی ECE را در آزمون‌های تصادف جلو و جانبی با موفقیت پشت سر بگذارند و گواهی E-Mark را از مؤسسه‌های بین‌المللی اروپا دریافت کنند.

دریافت گواهینامه استاندارد ملی برای ایربگ‌های جانبی، جایگاه کروز را به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت قطعات ایمنی خودرو در ایران تثبیت می‌کند. انتظار می‌رود با کسب این استاندارد، زنجیره تأمین داخلی تقویت شود و تأثیر مهمی بر افزایش ایمنی سرنشینان خودروهای داخلی داشته باشد. کروز با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و توجه به کیفیت، محصولات خود را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده است و قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را دارد.