به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت بازرگانی کلمبیا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: به دلیل تداوم اقدامات جنگی علیه ملت فلسطین، صادرات زغال‌سنگ به اسرائیل ممنوع شده است.

در این بیانیه آمده است که ممنوعیت مذکور بر اساس فرمان جدیدی به اجرا درآمده که تصریح می‌کند صادرات زغال‌سنگ «به ماشین جنگی کمک می‌کند».

همچنین، کلمبیا تاکید کرد که این تصمیم مورد پشتیبانی معاهدات بین‌المللی است که دولت عضو آنهاست.

دیانا مارسلا مورالس روخاس، وزیر بازرگانی کلمبیا در این زمینه گفت: کلمبیا نمی‌تواند نسبت به رنج مردم فلسطین بی‌تفاوت باشد. این یک اقدام مشخص برای متوقف کردن تشدید جنگ و سهم تعیین‌کننده کشور ما در صلح جهانی است.

در ژوئن ۲۰۲۴ مقررات مشابهی که صادرات زغال سنگ به اسرائیل را ممنوع می‌کرد، وضع شد، اما به دلیل قراردادهای بلندمدت، برخی استثنائات در نظر گرفته شده بود.

با فرمان جدید، این استثنائات حذف و کلمبیا صادرات زغال سنگ به رژیم صهیونیستی را به طور کامل متوقف کرد.