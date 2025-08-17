دانشجویان دانشگاه کلمبیا ترور «انس الشریف» در غزه رامحکوم کردند+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دانشجویان دانشگاه کلمبیا در آمریکا با برپایی تظاهراتی، اقدام ارتش اشغالگر صهیونیستی در به قتل رساندن ۶ خبرنگار در غزه از جمله انس الشریف و محمد قریقع، خبرنگاران الجزیره را محکوم کنند.

انس جمال الشریف شاخص ترین خبرنگار فلسطینی بود که به عنوان چشم و گوش شمال غزه شناخته می‌شد. او با قامت و بیانی استوار وقایع جنگ غزه را در میان بمباران‌ها و تهدیدهای مستقیم پوشش داد و هرگز حاضر نشد میدان را ترک کند. گزارش‌ها و تصاویر میدانی او از جنگ غزه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شهرت جهانی او را دربرداشت.

انس از کودکی آرزوی خبرنگار شدن داشت. او در دانشگاه الاقصی لیسانس ارتباطات جمعی با گرایش رادیو و تلویزیون گرفت. شبکه رسانه‌ای شمال غزه آغاز فعالیت حرفه ای او بود و سپس به عنوان خبرنگار شمال غزه به الجزیره عربی پیوست. شهادت انس جمال الشریف موجب ایجاد موجی از محکومیت بین المللی شد. از نگاه بسیاری از اصحاب رسانه، انس نه فقط یک خبرنگار بلکه سند زنده مقاومت مردم غزه بود.