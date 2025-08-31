اوج مصرف برق در گلستان به ۱۸۵۰ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به فشار بالای شبکه توزیع برق استان گلستان در روزهای گرم سال اظهار کرد: امروز میزان بار مصرف برق استان به هزار و ۵۵۰ مگاوات رسید و در برخی روزهای تابستان امسال نیز اوج مصرف هزار و ۸۵۰ مگاوات را تجربه کردهایم.
موسوی با بیان اینکه تعرفه مصرف خانگی در گلستان بسیار بالاست، گفت: در روزهای گرم سال که استفاده از کولر در منازل افزایش پیدا میکند، فشار زیادی به شبکه وارد میشود.
وی افزود: انتظار داریم همانگونه که شهروندان تاکنون همکاری خوبی با شرکت برق داشتهاند، در ادامه مسیر نیز ما را در مدیریت اضطراری بار یاری کنند تا بتوانیم از خاموشیهای ناخواسته جلوگیری کنیم.
شناسایی سریع اختلالات روشنایی معابر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به تماسهای مردمی و دریافت گزارشهای قطعی برق اظهار کرد: بیشترین تماسها مربوط به مدیریت اضطراری بار و اختلال در چراغهای روشنایی معابر است که اکیپهای فنی با حضور میدانی و بررسی حرارتی، محل دقیق عیب را شناسایی و رفع میکنند.
پوشش ۱۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع برق در گلستان
موسوی همچنین با اشاره به گستردگی شبکه توزیع برق در استان گفت: بیش از ۱۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع در استان وجود دارد که نگهداری و پایش آن در شرایط پیک مصرف نیازمند همراهی و همکاری جدی مردم است.
وی تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه تنها با مدیریت صحیح مصرف از سوی شهروندان میسر است و شرکت توزیع برق نیز تمام توان خود را برای خدمترسانی به مردم به کار گرفته است.
