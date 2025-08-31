به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان با هدف ارزیابی عملکرد و تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر و نمونه در شاخص‌های عمومی و اختصاصی عصر یکشنبه با حضور استاندار هرمزگان در فرهنگسرای طوبی برگزار شد.

در این جشنواره، دستگاه‌ها در دو بخش شاخص‌های عمومی حکمرانی و شاخص‌های اختصاصی مأموریتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در حوزه تولیدی اداره کل شیلات هرمزگان، در حوزه زیربنایی و توسعه زیرساخت شرکت برق منطقه‌ای، در حوزه قضائی، عمومی و امنیتی اداره کل استاندارد هرمزگان، در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی شدند.

در حوزه تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی اداره کل دادگستری، دادستانی و فرماندهی نیروی انتظامی، در حوزه خدمات‌رسانی عمومی دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری بندرعباس، سازمان آتش‌نشانی و در حوزه اطلاع‌رسانی صداوسیمای مرکز خلیج فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز به عنوان دستگاه‌هایی که بر اساس شرایط و اقتضائات استان عملکرد خاص از خود به جای گذاشته بودند تجلیل شدند.

در حوزه استانداری هرمزگان محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار به عنوان مدیر برتر استانداری هرمزگان معرفی شد.

ملکشاهی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هرمزگان به عنوان مدیر نمونه معاونت اقتصادی، سپیده جوادی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان و احمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی به عنوان مدیر نمونه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل بحران استانداری هرمزگان و بهادر مدیرکل دفتر فنی به عنوان مدیر نمونه معاونت عمرانی استانداری هرمزگان، یزدانی مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و شبکه دولت به عنوان مدیر نمونه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تجلیل شدند.

گفتنی است، جمال الدینی فرماندار جاسک و احمد پویافر فرماندار بندرعباس به عنوان فرماندار برتر، خانم عبدالله زاده معاون فرماندار بشاگرد به عنوان معاون فرماندار برتر در استان و حیدری زاده بخشدار بخش مرکزی شهرستان بندرعباس به عنوان بخشدار نمونه معرفی شدند.

جشنواره شهید رجایی همه ساله با هدف معرفی مدیران نمونه و موفق در سطح دستگاه اجرایی به عنوان حسن ختام هفته دولت برگزار می‌شود.