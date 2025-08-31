به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک ساختمان را در «عیتا الشعب» در جنوب لبنان را که از سوی حزب الله مورد استفاده قرار می‌گرفت، منهدم کرده است.

رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، شهرک «کفررمان» و ارتفاعات «الطاهر» در اطراف شهر «النبطیه» در جنوب این کشور را هدف حمله هوایی قرار داد.

رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی ارتش صهیونیستی به ارتفاعات «الطاهر» و «الدبشه» در اطراف شهر «النبطیه» و «کفرتبنیت» در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پهپادهای رژیم صهیونیستی به‌صورت گسترده در مناطقی که مورد حمله هوایی قرار گرفته است، به پرواز در آمده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد زیر ساخت‌های حزب‌الله را در این مناطق هدف قرار داده است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.