حمایت تمام عیار نبیه بری از سلاح مقاومت و هشدار به فتنه افکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سخنانی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش گفت: معمر قذافی مرتکب جنایت علیه امام موسی صدر شد و مقامات لیبی همچنان از همکاری با مقامات قضایی لبنان خودداری می کنند. ما فراموش نمی کنیم و مسامحه نخواهیم کرد. جنایت ربودن امام وطن و مقاومت و همراهانش فراتر از ناپدید شدن افراد و تلاشی برای ربودن لبنان است.

بری تاکید کرد: درود بر همه شهیدان و به ویژه کسانی که در جنگ اخیر به فیض شهادت نائل آمدند و در راس آنها سید حسن نصرالله قرار دارد.

نبیه بری گفت: اکنون زمان باز کردن زخمها و رقصیدن بر روی خون نیست بلکه برای نجات لبنان باید همکاری کنیم.

وی ضمن هشدار درباره تحرکات فتنه افکنانه بیان کرد: برحذر باشید که جهل و تعصب باهم درآمیخته شود و منجر به رفتاری شود که ویرانی به بار آورد. درباره مواضع تنفرآمیز هشدار می دهیم که خطری برای لبنان است و سلاح مقاومت آزادی بخش سرزمین است. سلاح مقاومت شرف و عزت ما است و بررسی آن باید در فضایی آرام انجام شود. ما با تهدید و هدف قرار دادن منشور ملی و نادیده گرفتن قانون اساسی مخالفیم.

وی در ادامه از پایبندی لبنان به آتش بس و نادیده گرفتن و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی سخن گفت و افزود: رژیم صهیونیستی نه تنها به آتش بس پایبند نبوده است بلکه بر اشغالگری و حملاتش نیز افزوده است.

نبیه بری گفت: روستاهای ویران شده فقط شیعی نیستند و روستاهایی نیز سنی نشین هستند و برخی نیز مسلمان نشین و مسیحی نشین هستند.

وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی اصرار بر عدم عقب نشینی از لبنان دارد و نباید توپ در زمین ارتش لبنان انداخته شود. ارتش سپر مستحکم کشور است. آیا ندیدید که نتانیاهو به ماموریت تاریخی و تحقق رویای اسرائیل بزرگ که شامل لبنان است افتخار می کند؟ آیا ورود رئیس ستاد ارتش دشمن به خاک لبنان اهانت به حاکمیت لبنان نیست؟

رئیس پارلمان لبنان بر وحدت و همکاری میان لبنانی ها تاکید کرد و آنرا عامل حمایت و مصونیت لبنان و حاکمیت آن دانست.

وی افزود: برخی در لبنان به جنگ دلخوش کرده اند تا توازن در کشور از بین برود و به هدف حتی اگر شده سوار بر تانک اسرائیلی، برسند.

نبیه بری گفت: ذهنیت شیطانی برای لبنان خطرناکتر از سلاح مقاومت است که کرامت و حاکمیت ملی را حفظ کرد. ما آماده بررسی موضوع سلاح مقاومت تحت چارچوب قانون اساسی و تدوین راهبرد دفاعی هستیم نه تحت تهدید. به گواه گزارش نیروهای یونیفل، لبنان به آتش بس به طور کامل پایبند بوده است اما اسرائیل به هیچ بندی از آن پایبند نبوده است و متاسفانه پس از موافقت دولت لبنان با سند «باراک» بر اشغالگری و حملاتش افزوده است.