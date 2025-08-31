جهاد اسلامی: ترور وزرای یمنی یک جنایت جنگی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای ترور «احمد غالب الرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و تعدادی از وزرای این کشور توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این بیانیه ضمن تسلیت به «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن، «عبدالملک الحوثی» رهبری جنبش انصارالله و مردم یمن، ترور وزرای یمنی را تجاوز خائنانه رژیم صهیونیستی به یمن و ارتکاب عمدی یک جنایت جنگی جدید از سوی این رژیم دانست و تأکید کرد که شهادت الرهوی و همراهانش، اتحاد خونی بین مردم فلسطین و یمن را در مقابله با رژیم صهیونیستی جنایتکار تأیید می‌کند.

در این بیانیه آمده است که این شهادت فرخنده، مدال افتخار و سربلندی و عزت برای رهبران و قهرمانان شجاع یمن است که خون و جان خود را در دفاع از عزت ملت، حمایت از مردم فلسطین و پایبندی به آرمان فلسطین و مقدسات آن فدا می‌کنند.

در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن، جمال عامر وزیر خارجه، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، علی سیف وزیر نیرو، محمد حسن المدانی وزیر اداره داخلی، مجاهد احمد عبدالله وزیر دادگستری، محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل و محمد المولد وزیر ورزش این کشور به شهادت رسیده‌اند.

همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.