سازمان ملل: حملات اسرائیل به یمن باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هانس گروندبرگ»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن امروز یکشنبه تنها به ابراز نگرانی از شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان یمنی بر اثر تهاجم نظامیان رژیم صهیونیستی به این کشور بسنده کرد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در واکنشی صرفاً لفظی و بدون محکوم کردن تهاجم این رژیم به یمن گفت: ما نگرانی عمیق خود را از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در نتیجه حملات اخیر اسرائیل ابراز می‌کنیم. یمن نمی‌تواند به عرصه‌ای برای یک درگیری ژئوپلیتیکی گسترده‌تر تبدیل شود.

«هانس گروندبرگ»، در ادامه اضافه کرد: این حملات باید متوقف شوند.

شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان پیشتر پیام تسلیتی را برای سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای این کشور ارسال کرد.

در این پیام آمده است که تجاوز رژیم صهیونیستی به محل حضور نخست وزیر و وزرای یمنی نشان دهنده ورشکستگی دشمن و رویکرد وحشیانه آن و کشتار بی قید و شرط انسانیت است.