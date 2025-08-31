به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد مفتاح» سرپرست نخست‌وزیری یمن گفت: دشمن صهیونیستی گمان می‌کرد که با جنایتش بر مواضع ما تأثیر می‌گذارد؛ ولی ما از این مواضع عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی افزود: ما بیش از پیش آماده جانفشانی و ادای وظیفه هستیم و از مواضعمان در حمایت از غزه عقب نشینی نخواهیم کرد.

نخست وزیر موقت دولت سازندگی و تغییر یمن ادامه داد: ما به دشمن می‌گوئیم: «هیهات منا الذلة.» همچنین به برادرانمان در غزه که تاج سر ما هستند می‌گوئیم: «شما تنها نیستید. ما با خون، روح و جانمان با شما هستیم.»

در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن، جمال عامر وزیر خارجه، هاشم شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، علی سیف وزیر نیرو، محمد حسن المدانی وزیر اداره داخلی، مجاهد احمد عبدالله وزیر دادگستری، محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل و محمد المولد وزیر ورزش این کشور به شهادت رسیده‌اند.

همچنین احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیده است.