عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه‌ای درخصوص زنجیره آرد و نان که با حضور مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، با بیان اینکه توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر از شعارهای اصلی و محوری دولت است، تصریح کرد: با توجه به بی‌انضباطی که در حکمرانی نان وجود داشته است، روند گذشته در این زنجیره غیرقابل دوام است که در این راستا دولت طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان را در چند ماه گذشته در دستور کار قرار داد.

وی به روند اقدامات و تصمیمات دولت در طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم دولت واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداران به عنوان تصمیم‌گیران نهایی و واقعی این زنجیره بود چراکه استانداری‌ها بهترین نهاد برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند و از این اقدام دولت پاسخ خوبی گرفتیم و استانداران نیز به خوبی عمل کردند.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات و تلاش‌های نهادهای نظارتی در دولت و قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در این بخش، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان کشور با رفع اشکالات طرح‌های گذشته و با اخذ نظرات کارشناسی در حال تدوین شدن است که این طرح به نفع مصرف‌کنندگان است و باید نظارت و اجرا در اجرای این طرح بیش از گذشته تقویت شود.

همچنین در این جلسه طرح کارآمدسازی زنجیره عرضه آرد و نان کشور بحث و بررسی شد.