تصادف در جاده دالکی به کنارتخته، ۳ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر برخورد رخ به رخ ۲ خودروی باری خاور و تریلر در کیلومتر ۲۱ جاده دالکی به کنارتخته، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این سانحه هفت حادثه‌دیده و سه مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و عملیات رهاسازی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان منتقل شدند.