۲ تصادف در محور «دالکی- کنار تخته»؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی نیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو ۴۰۵ و کوییک کیلومتر ۱۶ جاده دالکی به کنارتخته، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات استان افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت که پس از حضور نیروهای عملیاتی در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شد.

حادثه‌ای دیگر در محور دالکی به کنارتخته

یوسفی نیا افزود: طی گزارش مردمی مبنی بر برخورد رخ به رخ دو دستگاه سواری شاهین و خودرو ساینا در تونل کیلومتر ۲۰ جاده دالکی به کنارتخته، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت که پس از بازگشایی مسیر و حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.