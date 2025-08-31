خراسان جنوبی باید خود را در سطح ملی رونمایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها ظهر یکشنبه در جمع تشکلهای ویژه خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل این استان، اظهار داشت: متأسفانه خراسان جنوبی آنگونه که شایسته است در سطح ملی دیده و شنیده نشده و این موضوع نیازمند مطالبهگری جدی نخبگان و تشکلهاست.
مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکلها افزود: معادنی که در این استان وجود دارد، اگر در اختیار یک کشور اروپایی کوچک بود، اقتصاد آن کشور را متحول میکرد و بنابراین لازم است معرفی خراسان جنوبی به یک وظیفه ذاتی مدیران و فعالان اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
آهی با تأکید بر اینکه رونمایی از ظرفیتهای استان در سطح ملی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد گفت: پیشنهاد ما این است که یک روز در بیرجند و روز بعد در تهران، همایش بزرگ روز خراسان جنوبی برگزار شود تا ظرفیتهای استان برای فعالان ملی و سرمایهگذاران معرفی گردد.
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها ادامه داد: بسیاری از بیرجندیها توانمندی بالایی برای توسعه استان دارند و با فراهم شدن شرایط، حاضر به سرمایهگذاری خواهند بود.
آهی گفت: امروز چند پروژه مهم در استان بازدید شد که با تحقق آنها، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی حل میشود.
وی با اشاره به نگاه ویژه دکتر مسعود پزشکیان به استانهای مرزی اظهارکرپ: رئیسجمهور اعتقاد دارد دولت چهاردهم باید به مرزها توجه ویژه داشته باشد.
ممشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکلها بیان کرد: پروژه ریلی که از چابهار آغاز شده، در دولت چهاردهم با سرعتی چندین برابر پروژههای گذشته پیش میرود و طی دو تا سه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و همچنین تعریف پروژه مکمل ریلی از بیرجند تا مرز افغانستان میتواند تحولی بزرگ ایجاد کند.
آهی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ارائه شده، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک ایران و افغانستان است که با اصلاح قوانین، میتواند بستری برای توسعه تجارت و جذب سرمایهگذاری باشد.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار رئیسجمهور بسیاری از اختیارات مالیاتی و اجرایی را به استانداران تفویض کرده است، گفت: این اقدام، بسیاری از مشکلات استانها را حل خواهد کرد و نقش فعال تشکلها در مطالبهگری و تصمیمسازی بیش از پیش اهمیت دارد.
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با تأکید بر اینکه تشکلها رقیب دولت نیستند، بلکه بازوی توسعه کشور به شمار میروند، خاطرنشان کرد: در دنیا، نقش تشکلهای صنفی و مدنی در تصمیمسازی پررنگتر از احزاب سیاسی شده است و ایران نیز باید از این ظرفیت بهره ببرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خراسان جنوبی را پایلوت انرژی خورشیدی دانست و افزود: دولت ۷۰ درصد اعتبار لازم را در این حوزه تأمین میکند و زمین نیز واگذار شده است؛ و بنابراین فعالان اقتصادی و تشکلها باید از این فرصت برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی و تولید درآمد پایدار استفاده کنند.
آهی در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم متعلق به مردم ایران است و با رویکرد عدالتمحور، حضور نخبگان از اقوام و مذاهب مختلف در سطح ملی را یک افتخار میداند.
وی گفت: تشکلها باید دولت را تنها نگذارند، چرا که توسعه استانها بدون همراهی فعالان اجتماعی و اقتصادی محقق نخواهد شد.
