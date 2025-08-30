خراسان جنوبی نیازمند دیده شدن در سطح ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی عصر شنبه در دیدار با سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های دانشجویی، کارگری و محیط‌زیستی در بیرجند اظهار داشت: بیرجند شهری تاریخی و تمدن‌ساز است و حضور در جمع جوانان و فعالان این استان را یکی از روزهای خوب زندگی خود می‌دانم.

به گفته وی، خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی فراوان، تاکنون آن‌طور که باید در سطح کشور مطرح نشده است.

وی افزود: زعفران، زرشک و ظرفیت‌های گردشگری و موسیقی محلی از سرمایه‌های ارزشمند استان است، اما استفاده کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فضای باز فرهنگی و تعامل سازنده با دنیاست.

وی ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و تورهای گردشگری می‌تواند این ظرفیت‌ها را به‌خوبی معرفی کند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای نخستین بار مشاور ویژه تشکل‌ها و احزاب در دولت منصوب شده است، گفت: این اقدام نشان‌دهنده نگاه رئیس‌جمهور به نقش‌آفرینی مستقیم تشکل‌ها در فرآیند توسعه است.

وی بیان کرد: تشکل‌ها صدای بی‌صدایان هستند و ایده‌های جوانان و نخبگان امروز بی‌واسطه به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود.

وی دولت چهاردهم را «دولت مردم» عنوان کرد و ادامه داد: ما متعهد شده‌ایم با مردم صادقانه رفتار کنیم، از نقد استقبال نماییم و ضعف‌ها را به قوت تبدیل کنیم چرا که توسعه بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست.

آهی در بخش دیگری از سخنانش مرز خراسان جنوبی با افغانستان را فرصتی برای توسعه دانست و افزود: این مرز نعمتی است که با مدیریت صحیح می‌تواند به ایجاد منطقه اقتصادی مشترک و افزایش تبادلات فرهنگی و اقتصادی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ملت پای نظام ایستاد، امروز نوبت مسئولان است که کنار مردم بایستند.

وی تاکید کرد: اختلاف نظر باید به رسمیت شناخته شود، چرا که تضارب آرا به رشد جامعه کمک می‌کند.

مشاور رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دانشجویان گفت: دانشجو موتور محرک جامعه است و سکوت او به معنای رکود جامعه خواهد بود.

به گفته وی فضای دانشگاه‌ها در دولت چهاردهم بازتر شده و بسیاری از دانشجویان و اساتید به محیط علمی بازگشته‌اند.

وی افزود: برخلاف احزاب که بیشتر به قدرت می‌اندیشند، تشکل‌ها بدون چشم‌داشت فعالیت می‌کنند و می‌توانند در تغییر ساختار حکمرانی نقش‌آفرین باشند.

وی بیان داشت: فعال شدن تشکل‌ها آینده سیاسی و اجتماعی ایران را متحول خواهد کرد.

آهی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش و پیگیری جوانان و تشکل‌ها، ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیش از پیش در سطح ملی مطرح و دیده شود.