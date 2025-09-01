ایرج زینیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای حضور دانشآموزان در مدارس انجام شده و ثبتنام پایه هفتم بهطور کامل صورت گرفته است.
وی افزود: ثبتنام دانشآموزان در پایههای میاندورهای نیز در مراکز آموزشی در حال انجام است. در برخی موارد که ثبتنام هنوز نهایی نشده، مشکلات مربوط به هدایت تحصیلی وجود دارد که برای رفع آنها تا بیستم شهریورماه برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: بهویژه دانشآموزان پایه نهم که دارای دروس افتاده یا امتحانات نهایی هستند، تا این تاریخ فرصت دارند در مراکز آموزش متوسطه دوم ثبتنام کنند.
زینیوند با اشاره به وضعیت توزیع کتب درسی اظهار داشت: تاکنون ۹۹ درصد از کتابهای درسی مورد نیاز دانشآموزان استان تأمین و در اختیار شهرستانها و مناطق قرار گرفته است.
وی همچنین از احداث و افتتاح هنرستانهای جوار صنعت بهعنوان یکی از محورهای توسعه آموزش فنی و حرفهای یاد کرد و گفت: هنرستانهای جوار صنعت در مناطق کارزان، مهران، دهلران و موسیان در دستور کار قرار دارند و تلاش میشود در طول سال تحصیلی یا در سالهای آینده به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در ادامه به اقدامات انجامشده در نهضت توسعه مدارس اشاره کرد و گفت: ۵۸ مدرسه سنگی تخریب و مدارس نوساز جایگزین آنها شدهاند. همچنین ۱۷ مدرسه جدید در دست ساخت داریم که در ابتدای یا اواخر مهرماه به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تصریح کرد: مراکز آموزشی کانکسی نیز جمعآوری شدهاند و جایگزینهای مناسب برای آنها در نظر گرفته شده است.
