به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رحیمی در جلسه شورای مدیران تبلیغات اسلامی استان ایلام، با ابراز نگرانی از برخی آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان، بر لزوم حضور فعال و برنامه‌ریزی شده در مدارس تاکید کرد.

حجت الاسلام رحیمی گفت: اگر نتوانیم در مدارس حضور فعالی داشته باشیم، دشمن برنامه‌های خود را در مدارس پیاده کرده؛ در نتیجه فرزندانمان را در اختیار دشمنانمان خواهیم یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام، ظرفیت مبلغین مستقر را عاملی مهم برای ارتباط موثر با دانش آموزان دانست و گفت:

تمرکز بر رفع شبهات و اقامه نماز جماعت در مدارس یکی از برنامه‌های شاخص سال جاری سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی در ادامه به نقش مهم رسانه‌ها و فضای مجازی اشاره کرد و از برنامه این اداره کل برای فعال‌سازی نانو رسانه‌ها خبر داد و گفت: برنامه ما این است که فضایی را در جهت افزایش مهارت دغدغه مندانی که در فضای مجازی حضور دارند ایجاد کنیم و این افراد را توسط اساتید مجرب آموزش دهیم.

حجت الاسلام رحیمی در پایان بر توجه ویژه به نوجوانان و برنامه‌ریزی برای آنان تاکید کرد و گفت: بحث نوجوانان، چه برادران و چه خواهران، بسیار مهم است. باید برای آنان برنامه‌ریزی کنیم و خوراک فکری مناسبی در قالب جهاد تبیین به آنان ارائه دهیم.