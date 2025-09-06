شوک به بازیکن تیم ملی والیبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم ملی والیبال ایران این روزها خود را آماده حضور در رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ میکند، خبر تلخی به یکی از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران رسید.
بر این اساس عرشیا بهنژاد ملی پوش کشورمان که هم اکنون به همراه تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین به سر میبرد، به علت درگذشت مادر بزرگش عزادار شد و در شرایط روحی بدی قرار گرفت.
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال ایران تک تک با مراجعه به اتاق عرشیا بهنژاد در هتل اسکان تیم ملی به وی تسلیت گفتند و با او ابراز همدردی کردند. همچنین فدراسیون والیبال در پیامی این ضایعه را به خانواده به نژاد تسلیت گفت.
نظر شما