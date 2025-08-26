به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا در حاشیه آخرین اردوی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به قهرمانی جهان گفت: امیدوارم بازیکنان متوجه شده باشند از زمانی که شروع کردیم تا الان قدم کوچکی برداشته‌ایم. مطمئن هستم متوجه یکسری چیزها شده‌اند. برای همین در مورد اهدافی صحبت می‌کنند که می‌توانیم در ذهنمان قرار دهیم اما باید این قابلیت را داشته باشیم که در زمین بازی کنیم. دیر یا زود نشان می‌هیم که کمی بهتر از لیگ ملت‌ها خواهیم بود.

وی در مورد اردوی قطر و بازی‌های تدارکاتی پیش از قهرمانی جهان گفت: یکسری برنامه‌ریزی برای بازی‌های دوستانه کرده‌ایم. قطر فقط یک کمپ تمرینی است و دو بازی جذاب مقابل آلمان و اسلوونی خواهیم داشت. باید بدانیم جت‌لگی که به ما می‌خورد تا به مانیل برسیم متفاوت است. با بازیکنان صحبت کرده‌ام شانس داریم یک بار برای یک ساعت در زمین اصلی مسابقات بازی کنیم. برای همه تیم‌ها همین است اما برای ما کمی متفاوت است چون باید ۸ صبح تمرین کنیم و اگر می‌خواهیم در قهرمانی جهان و المپیک رقابت کنیم باید برای هر ساعتی حتی ۸ صبح آماده باشیم.



سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که هنوز در مورد انتخاب بین علی رمضانی و جواد کریمی به عنوان پاسور تیم تصمیم نگرفته‌اید، گفت: چرا عرشیا به‌نژاد در انتخاب شما نبود؟ من تصمیم نگرفته‌ام تا الان که کدام یک از آنها به عنوان پاسور خواهد بود. دو موقعیت وجود دارد و سه پاسور. هنوز تصمیم نگرفته‌ام.

پیاتزا در واکنش به اینکه برخی می‌گویند گروه ایران آسان‌ترین گروه قهرمانی جهان است و باید راحت صعود کنیم، بیان کرد: همه می‌توانند صحبت کنند چون قرار نیست بازی کنند. باید در زمین نشان بدهیم که بهتر از بقیه هستیم و باید بهترین کار را انجام بدهیم.

وی ادامه داد: می‌خواهیم صعود کنیم. باید همه تیم‌ها را ببریم. ممکن است یک بازی ببازیم یا نه اما می‌خواهیم از گروه بالا برویم. ترجیح می‌دهم با برزیل در ابتدای دور دوم بازی نکنم. برزیل دچار مشکلاتی است؛ پاسور این تیم مصدوم است و باید مجدد از نو شروع کند. به همین خاطر نمی‌دانم قدرت برزیل چگونه است. حس می‌کنم با چین یا صربستان بازی خواهیم کرد.