پیاتزا بردیا سعادت را به دوحه فراخواند/وضعیت نامعلوم امین اسماعیل نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران درباره آخرین وضعیت امین اسماعیل نژاد پس از مصدومیت در اردوی دوحه قطر گفت: امین اسماعیل نژاد در روز بازی با قطر دچار مصدومیت شدید از ناحیه مچ پا شد. بلافاصله تمام کارهای درمانی توسط پزشک تیم روی او انجام شد اما به همین بسنده نکردیم و به بیمارستان اعزام کردیم. کارهای درمانی زیادی روی پای او انجام شد. حتی او را به بیمارستان اسپتار که یکی از مجهزترین بیمارستان‌های پزشکی ورزشی خاورمیانه است، اعزام کردیم.

وی ادامه داد: متخصصان زیادی وضعیت امین اسماعیل نژاد را پیگیری می‌کنند. پیاتزا اصرار دارد مراحل درمانی اسماعیل نژاد با جدیت پیگیری شود تا اگر شانس حضور در مسابقات قهرمانی جهان را دارد، آن را از دست ندهد. فعلاً در تلاش هستیم اما مجبور هستیم حاشیه ریسک را کمتر کنیم به همین خاطر از بردیا سعادت دعوت کردیم که سریعاً خودش را به قطر برساند و در ترکیب تیم قرار بگیرد.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران تأکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که اسماعیل نژاد شرایط حضور در ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان را ندارد، بردیا سعادت آمادگی لازم را داشته باشد تا زمان زیادی را از دست ندهیم. کارهای حضور بردیا سعادت در اردوی تیم ملی در حال پیگیری است و امیدوارم خیلی سریع به تیم ملحق شود.

بر این اساس با رایزنی‌ها و مذاکرات تقوی تمامی امور مربوط به اعزام بردیا سعادت انجام شد و وی بامداد فردا (چهارشنبه) عازم دوحه خواهد شد و از روز چهارشنبه در کنار دیگر بازیکنان زیر نظر پیاتزا و کادر فنی تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد.

در پایان این مرحله از اردوی تیم ملی در دوحه یک بازیکن دیگر در پست پاسوری به همراه نیما باطنی به تهران بازخواهند گشت و با توجه به شرایط موجود امین اسماعیل‌نژاد در صورت کسب آمادگی لازم پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان در ترکیب تیم ملی قرار خواهد گرفت ولی در صورت وجود کوچک‌ترین ریسکی، بردیا سعادت جایگزین وی در ترکیب تیم ملی ایران در قهرمانی جهان خواهد شد.