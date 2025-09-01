به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای معاونان رسانه ملی اظهار کرد: در جنگ تحمیلی و پس از آن همکاران رسانه ملی حضور جدی و ارزشمندی را در قرائت دقیق حوادث جنگ داشتند، شاید یکی از دلایل حمله به مهمترین بخش رسانه ما همین نگاه و اقدام شما بود. از شما متشکرم.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت خود با جنگ مواجه بود که در روز نخست شروع کار رئیس جمهور مهمان عزیز کشور ما ترور شد.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: ملاک حرکت دولت این بود که شرایط و موقعیت جنگی است اما این شرایط نباید به مردم منتقل شود و مردم باید با آرامش زندگی کنند، ما برای خودمان بدترین حالت را در نظر گرفتیم و اقتصاد جنگ را در همان ماه‌های اول فعالیت دولت بررسی و با نهادهای مختلف مشورت کردیم.

عارف با یادآوری اینکه در نشست شورای اقتصادی سران قوا برنامه آمادگی دولت برای شرایط جنگی را مطرح کرده بودیم، خاطرنشان کرد: برنامه‌ای داشتیم که اگر اتفاقی رخ دهد مبنای حرکت ما قرار گیرد. علی رغم مذاکراتی که در حال جریان بود و به نظر می‌رسید به جمع‌بندی خواهیم رسید، اما با حمله غیر اخلاقی و غیر انسانی در وسط مذاکرات روبرو شدیم، دشمن آمد که به زعم خودش مسئله را سه چهار روزه حل کند اما مردم ما و نظام ما با رهبری مقتدر مقابل حمله دشمن ایستادند و بخش نظامی ما با دفاعی که صورت گرفت، بسیار بی‌نظیر بود.

معاون اول رئیس جمهور با طرح این موضوع که عملیات موفق علیه دشمن صهیونیستی مسئله ارزشمند و بسیار مهمی بود، ادامه داد: مردم در برابر دشمن کار را تمام کردند، نگران ذخایر کشور بودیم که در برخی از مناطق کمبودهای پیش بیاید و کشور در ۱۲ روز جنگ آرام‌ترین دوران را داشت.

عارف ادامه داد: صف در پمپ بنزین طبیعی است اما گزارش‌هایی که دریافت می‌کردیم نشان می‌داد کوچک‌ترین مسئله‌ای در صفوف بنزین نیز رخ نداد، اینجا بود که کار دشمن تمام شد. سعی کردیم در مسیری که مردم آغاز کردند، حرکت کنیم هرچند کار سختی بود چرا که مردم در ۵۰ سال گذشته نشان دادند که میدان‌دار و پیشرو جریان هستند و ما به دنبال مردم بودیم.

وی تاکید کرد: سعی می‌کنیم همیشه مطالبات مردم را جواب دهیم و فاصله‌مان را با مردم کم کنیم و خوشبختانه این اجماع و وفاقی که در کشور ایجاد شده است، همین راهبرد را دارد که پاسخگوی مطالبات مردم باشد. طبیعتاً هر میزان تعامل ما با مردم بیشتر شود، بهتر می‌توانیم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: صدا و سیما با الگوگیری از ۱۲ روز دفاع باید همان مسیر را دنبال کند که مردم بمانند، امروز همان مسیر را داریم و گاهی شیطنت‌هایی می‌شود. با مکانیسم ماشه دشمن تلاش می‌کند مردم ما را به هم بریزد، در حالی که مردم ما آگاه هستند و این آگاهی را نشان دادند.

عارف با طرح این موضوع که مردم خیلی وقت است که از تحریم‌ها عبور کرده‌اند، ادامه داد: نمی‌گوییم تحریم چیز خوبی است اما قبول نمی‌کنیم که تحریم مانع حرکت ما شود. راهبردهایمان را ادامه می‌دهیم. از رسانه ملی انتظار داریم که به مردم کمک کند تا همان قرائت واقعی از حوادث را دریافت کنند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: غرب با فعال کردن مکانیسم ماشه آخرین برگ خود را رو می‌کند، همانطور که از تحریم‌های آمریکا چیزی در نیامد، ما هنوز برگ‌های اولیه خود را رو نکرده‌ایم. آنها می‌توانند یک بار دیگر مردم ما را امتحان کنند، عقل سلیم می‌گوید که از یک سوراخ صد بار گزیده نشود.

وی متذکر شد: تحلیل عملکرد غرب از سال ۵۷ تا به امروز نشان می‌دهد که در هیچ صحنه‌ای تحلیل درستی نداشته است. در جنگ ۸ ساله هر جنایتی غربی‌ها توانستند انجام دادند، تمام تجهیزات شیمیایی جنگ ۸ ساله از آلمان متمدن و کشورهای اروپایی متمدن می‌آمد، اما نتوانستند مردم ما را به زانو درآورند.

عارف تصریح کرد: مردم امروز همان تجربه ۸ سال دفاع مقدس را دارند، همچنین تجربه تحریم‌ها را دارند و با این حربه مقابله خواهند کرد. اگر دشمن هوس کند یک بار دیگر شیطنت کند به نظرم سیلی جانانه‌تری را خواهد خورد، ما نمی‌خواهیم جنگ شود اما وضعیت ما از نظر آمادگی با جبران ضعف‌های جنگ ۱۲ روزه، خوشبختانه بسیار بهتر است.

وی عنوان کرد: وضعیت امنیتی ما امروز خوب است، مردم که صاحبان کشور هستند باید آرامش خود را حفظ کنند و تحت تأثیر رسانه‌های معاند قرار نگیرند؛ توسط رسانه ملی در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند که این رسانه کارایی خود را نشان داد.

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: آمادگی داریم که در حد ضرورت مسائل و مشکلاتمان را با مردم در میان بگذاریم، ناترازی‌های موجود را با کمک مردم حل خواهیم کرد.

عارف با اشاره به تخریب ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد: شاید باید این اتفاق می‌افتاد که بار دیگر مظلومیت انقلاب و نظام ما برای آیندگان مشخص شود، رژیم صهیونیستی در غزه جنایات را انجام می‌داد اما جرأت نمی‌کرد با دم شیر بازی کند. این ساختمان دیگر متعلق به صدا و سیما نیست و حتی فقط متعلق به ایران نیست بلکه متعلق به همه رسانه‌های آزاد دنیا است. متعلق به همه رسانه‌هایی است که می‌خواهند قرائت دقیقی از یک واقعه را مطرح کنند و باید به یک الگو تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: ما در حال مذاکره بودیم که رژیم صهیونیستی به ما حمله کرد، در همه جنگ‌ها رسانه‌ها و امدادگران مصونیت دارند، می‌بینید که در غزه خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند که به شهادت برسانند.

عارف ادامه داد: گزارش‌های ستاد بازسازی نشان می‌دهد که مردم همکاری‌های جدی در این رابطه دارند، امیدوارم خیلی زودتر ساختمان مجهزتری در اختیار رسانه قرار دهند و وظیفه ما این است تا در حد توانمان کمک کنیم. بعد از حمله به صدا و سیما این رسانه جایگاه خوبی در میان رسانه‌های جهان پیدا کرد و امیدوارم این جایگاه را حفظ کند.