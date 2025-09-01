۳ مصدوم در دو حادثه انفجار گاز در کامیاران و بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: امروز ۱۰ شهریورماه دو حادثه انفجار گاز در شهرستانهای کامیاران و بانه به وقوع پیوست که در مجموع سه نفر دچار مصدومیت شدند.
وی افزود: در حادثه نخست که بر اثر انفجار کپسول گاز خانگی در روستای نشور از توابع کامیاران رخ داد، دو نفر آسیب دیدند و پس از تماس با مرکز دیسپچ اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات درمانی لازم انجام گرفت.
وی تصریح کرد: یکی از مصدومان به صورت سرپایی درمان و فرد دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.
رئیس اورژانس کردستان ادامه داد: دومین حادثه نیز ساعت ۱۲:۲۹ دقیقه در روستای حانزلان بانه به دنبال انفجار سیلندر گاز رخ داد که طی آن یک نفر مصدوم شد و خوشبختانه در همان محل درمان سرپایی صورت گرفت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده و نگهداری از کپسولهای گاز خانگی، هشدار داد: هرگونه بیاحتیاطی میتواند منجر به بروز حوادث ناگوار و خسارات جانی و مالی شود.
