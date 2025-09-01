معرفی یکی از روش های نوین تشخیص آلرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلرژی، یکی از شایعترین اختلالات سیستم ایمنی، واکنشی غیر طبیعی و نامطلوب به مواد معمولاً بیضرر مانند گرده گیاهان، غذا، یا ذرات حیوانی است.
راهله شکوهی شورمستی پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: یکی از روشهای نوین تشخیص آلرژی، تست مولکولی ALEX است که با فناوری نانوبید و تنها با مقدار کمی خون، حساسیت به نزدیک به ۳۰۰ عصاره و مولکول آلرژن را بررسی میکند.
وی افزود: این تست توانایی افتراق بین حساسیتهای واقعی و واکنشهای متقاطع را دارد و به ویژه برای بیماران با حساسیتهای چندگانه به آلرژن ها مفید است.
شکوهی شورمستی، با اشاره به مطالعه گستردهای که در تهران انجام شده است، گفت: نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۳۵ درصد افراد علائم آلرژیک را تجربه کرده بودند.
وی افزود: روشهای تشخیصی مختلفی از جمله تستهای پوستی، آزمایشهای خون خصوصاً تست IgE اختصاصی برای شناسایی حساسیت به آلرژنها استفاده میشود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: با پیشرفت فناوریهای آزمایشگاهی، امکان تشخیص دقیقتر حساسیت به آلرژن ها فراهم شده اما انتخاب نوع تست باید متناسب با شرایط بالینی، نوع علائم و سابقه بیمار باشد.
وی افزود: آگاهی عمومی درباره اهمیت تشخیص زودهنگام و صحیح آلرژی، میتواند نقش مهمی در کنترل علائم، پیشگیری از عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا کند.
