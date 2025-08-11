بروز چه علائمی بعد از تزریق ژل و فیلر خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری، با بیان اینکه برای جوان سازی و زیباتر کردن صورت از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود اظهار کرد: تزریق بوتاکس، فیلر، مزوتراپی، مزو ژل‌ها و پی‌آرپی از جمله تزریقات معمولی هستند که در بیشتر جوامع انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر تزریقی که به قصد جوان‌سازی انجام می‌شود باید با نظر پزشک متخصص باشد اظهار کرد: این موضوع در دنیا و کشورهای پشرفته به عنوان قانون پذیرفته شده است، ولی متأسفانه در کشور ما برخی از کشورها گاهی دیده می‌شود که افراد غیر متخصص نیز این اعمال را انجام می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: مواد اولیه‌ای که برای تزریق زیباسازی استفاده می‌شود بسیار اهمیت دارد، این مواد باید حتماً استاندارد و دارای مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

این متخصص پوست و مو، با اشاره به اینکه موادی که برای تزریق بوتاکس و یا سایرروش‌های جوان‌سازی، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، مجوزهای لازم را ندارند، نسبت به عوارض خطرناک این مواد هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه بوتاکس در واقع یک داروست، خاطرنشان کرد: این دارو باید با اندازه‌ها و در شرایط استاندارد تهیه و در محل مورد نظر تزریق شود.

قیصری با تاکید بر اینکه باید زنجیره سرمای در انتقال داروهای جوان ساز رعایت شود ادامه داد: اگر چنانچه در نگهداری این موارد نکات ضروری رعایت نشود و یا در شرایط استاندارد نباشند از عفونت تا آلرژی کمترین پیامد آن خواهد بود.

وی درباره اثرات تزریق داروی بوتاکس به مواردی اشاره کرد و توضیح داد: بوتاکس دارویی است که باعث فلج شدن عضلات پوست می‌شود، این دارو تا حدی چروک‌های پوست را بهبود می‌بخشد، امروزه تزریق بوتاکس شایع‌ترین و رایج‌ترین روش زیباسازی است که در دنیا انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه تزریق بوتاکس باید در کلینیک‌هایی که مجوز وزارت بهداشت دارند و توسط متخصص انجام شود ادامه داد: عضلاتی به واسطه تزریق بوتاکس بی‌حرکت می‌شوند تا مدتی کارایی خود را از دست می‌دهند، در این مدت، زمانی‌که اثر بوتاکس از بین می‌رود، عضله شروع به کار جدید می‌کند ولی دیگر قدرت اولیه را ندارد، بنابراین بوتاکس اثری پیشگیری کننده دارد و باعث می‌شود که تا اندازه‌ای کارکرد عضلات کم شود، این عضلات بعدها هم نمی‌توانند کارایی اولیه را داشته باشند، این موضوع به این مفهوم نیست که زمانی که اثر بوتاکس کم می‌شود عضلات شل و باعث تغییر شکل صورت خواهد شد، برعکس این موضوع باعث می‌شود که عضلاتی که کارکرد آن باعث چروک شده ضعیف‌تر عمل کنند.

قیصری با اشاره به اینکه زیاده‌روی در هیچ درمانی درست نیست اضافه کرد: بوتاکس نباید در مقادیر بالا تزریق شود، تزریق بوتاکس در تعداد و دفعات زیاد باعث می‌شود عضلات بیش از حد نازک و به صورت غیر طبیعی درخشان شود.

وی با بیان این که فواصل تزریق بوتاکس نباید کمتر از چهار تا شش ماه باشد تاکید کرد: افرادی که بوتاکس می‌کنند معمولاً هر شش ماه یکبار تزریق را تمدید می‌کنند.

قیصری در ادامه درباره فیلرها و ژل‌ها نیز به مواردی اشاره کرد و ادامه داد: ژل و فیلر در واقع مواد پرکننده هستند، از این مواد برای بهبود چین و چروک‌ها استفاده می‌شود و یا در مناطقی که کاهش حجم وجود دارد برای حجم دهی استفاده می‌شود.

به گفته وی، در گذشته از فیلرها برای کاهش چین و چروک و عوارض پیری استفاده می‌شد ولی امروزه برای حجم دهی و زیبا کردن صورت و یا رفع عیوب نیز کارکرد دارد.

این متخصص پوست و مو تاکید کرد: فیلرها حتماً باید از مواد استاندارد و سازگار با بدن تهیه شود، متأسفانه این روزها با موجی از مراجعانی روبه‌رو هستیم که به دنبال استفاده از فیلرهای غیر استاندارد، خواهان خارج کردن این مواد از بدن خود هستند، ولی نکته اینجاست که متأسفانه وقتی فیلر وارد بدن می‌شود در نقاط مختلف پوست پخش شده و این ذرات را نمی‌توان به راحتی خارج کرد.

وی ادامه داد: توصیه اکید این است تزریق فیلر حتماً باید توسط پزشک متخصص و در مراکز معتبر انجام شود ضمن اینکه حتماً باید این مواد مجوز استفاده داشته باشند.

قیصری هشدار داد: فیلر اگر در جای اشتباه و یا در مراکز غیر معتبر و یا آرایشگاه‌ها تزریق شود، عوارض جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی گفت: به طور مثال اگر فیلر وارد رگ شود، می‌تواند منجر به بسته شدن رگ شده و خون رسانی را دچار اشکال کند که یکی از عارضه‌های این موضوع از بین رفتن بافت و یا اصطلاحاً نکروز است.

بروز چه علائمی بعد از تزریق ژل و فیلر خطرناک است

وی با بیان اینکه درد شدید و غیرقابل تحمل هنگام تزریق فیلر می‌تواند نشانه بسته شدن رگ باشد اضافه کرد: تورم زیاد، درد شدید و یا حساسیت در بافت از علامت‌های خطرناک بعد از تزریق است در این موارد سریعاً برای اطمینان به متخصص مراجعه کنید.

این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه ژل‌ها و فیلرها معمولاً از مواد سازگار با بدن تهیه می‌شوند یادآوری کرد: ژل و یا فیلر استاندارد به راحتی جذب بدن می‌شود، بنابراین فیلر استاندارد فیلری است که بعد ازمدتی جذب شود.

قیصری با بیان اینکه برای فیلرهای دائمی، معمولاً از مواد مصنوعی استفاده می‌شوند اضافه کرد: این فیلرها از موادی مثل پلاستیک و یا سیلیکون تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه فیلرهای دائمی می‌توانند خطرات زیادی برای بدن داشته باشند، تاکید کرد: این مواد به عنوان یک جسم خارجی در بدن استفاده می‌شود و هر زمان احتمال دارند در بدن واکنش نشان دهند، این بافت‌ها می‌توانند به به بخش‌های مختلف بدن مهاجرت کنند و بدشکلی‌ها و عارضه‌های دراز مدتی را نیز برای فرد ایجاد کنند.

به گفته قیصری، فیلرهای دائمی و غیراستاندارد را نمی‌توان به راحتی از بدن خارج کرد چرا که در بافت‌های بدن پخش شده و فرد در تمام عمر با عوارض آنها دست به گریبان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه پزشک تزریق کننده ژل یا فیلر حتماً باید با نقاط قابل تزریق آشنا باشد اضافه کرد: متخصصان کاملاً با عمق تزریق و نواحی و نقاطی که احتمال خطر تزریق در آن وجود دارد آشنا هستند، بنابراین اگر قصد انجام هر تزریقی برای جوان‌سازی و یا زیباسازی دارید حتماً به متخصصانی که تجربه و دانش کافی دارند مراجعه کنید.

وی ضمن ابراز تأسف از افزایش مراکز غیراستاندارد برای انجام اعمال زیبایی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد تنها به فکر زیباسازی آنی هستند، حتی حاضرند مواد غیر استانداردی مثل کپسول‌های ویتامین E که در واقع یک نوع ماده روغنی است را به پوست خود تزریق کنند، متأسفانه این مواد عوارض بسیار زیاد وحشتناکی را بعد از تزریق برای فرد رقم خواهد زد.

قیصری درباره تزریقاتی که در سایر نقاط بدن مثل سینه و باسن انجام می‌شود نیز گفت: معمولاً سینه و باسن از مناطقی هستند که برخی خواهان حجم دهی بیشتر در این نواحی هستند.

وی ادامه داد: تزریقات چربی در سایر نواحی بدن اگر به صورت درست و توسط فرد متخصص انجام شود می‌تواند کارایی خود را داشته باشد ولی نکته مهم این است که در این نواحی چون حجم تزریق بالا است، اگر مواد غیر استاندارد استفاده کنید با عوارضی مثل نکروز یا بدشکلی دائمی بافت همراه خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه عفونت، تورم و ایجاد آبسه از عوارض تزریق با مواد غیر استاندارد و در مراکز نامعتبر است، خاطرنشان کرد: در این موارد باید هر چه سریع‌تر برای خارج کردن این مواد از بدن به متخصص مراجعه شود.

وی هشدار داد: عفونت‌هایی که در پی تزریق اشتباه و با مواد غیراستاندارد انجام می‌شود به راحتی وارد جریان خون شده و می‌تواند کشنده نیز باشد.

قیصری با اشاره به اینکه روش‌های زیبا سازی و جوان سازی اگر توسط متخصصان این رشته انجام شود تقریباً بی‌خطر و یا کم‌خطر است توصیه کرد: حتماً در زمان تزریق از پزشک خود بخواهید که مواد مورد استفاده را در معرض دید شما قرار دهد، آن را به دقت چک کنید و از استاندارد بودن و تاریخ دار بودن آن مطمئن شوید.

وی ادامه داد: پیش از انجام هر درمانی باید پزشک خود را در مورد آلرژی، بیماری‌ها و داروهایی که استفاده می‌کنید مطلع کنید، همین طور در دوران بارداری و یاشیردهی نباید هیچ نوع تزریقی برای جوان‌سازی و زیباسازی انجام دهید.

تزریق فیلر برای چه کسانی ممنوع است

قیصری در مورد منع استفاده از ژل و بوتاکس نیز گفت: زنان باردار، مادران شیرده، افرادی که بیماری‌های التهابی داخلی دارند، کسانی که داروهایی مصرف می‌کنند که احتمال خونریزی را در آنها زیاد می‌کند و یا احتمال واکنش‌های حساسیتی را بیشتر می‌کند و افرادی که سابقه حساسیت قبلی به این مواد دارند، منع تزریق دارند.

وی در پایان تاکید کرد: تزریقات زیبایی در کودکان و در افراد زیر ۱۸ سال بررسی نشده است و عارضه‌های آن در این گروه سنی نیز مشخص نیست بنابراین توصیه می‌شود در افراد زیر ۱۸ سال این تزریق صورت نگیرد.