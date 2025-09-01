مصرف نمک به اندازه باشد اما دریایی نباشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلمانی گفت: باور به سالمتر بودن نمک دریا اشتباه است و میتواند عوارض جدی برای سلامت ما به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت یُد در عملکرد غده تیروئید و متابولیسم بدن، افزود: منابع طبیعی یُد مانند غذاهای دریایی، غلات، حبوبات و لبنیات کافی نیستند؛ به همین دلیل، افزودن یُد به نمک، راهکاری علمی و مؤثر برای پیشگیری از کمبود یُد در جامعه است.
به گفته سلمانی، یُد موجود در نمک به نور و رطوبت حساس است و به مرور کاهش مییابد. بنابراین نمک باید در محیط خشک و تاریک نگهداری شود و هنگام خرید نیز به تاریخ تولید و انقضا توجه شود.
رئیس مرکز بهداشت جنوب، با اشاره به تبلیغات گسترده درباره نمک دریا، اظهار داشت: برخلاف تصور عموم، نمک دریا سالمتر نیست و حتی در متون معتبر طب سنتی، از بدترین انواع نمک معرفی شده است. این نوع نمک معمولاً تصفیه نمیشود و به دلیل ورود پسابها و آلودگیهای صنعتی، حاوی فلزات سنگین، شن و ماسه و ناخالصیهای مضر است.
وی ادامه داد: رنگهای خاص برخی نمکها نیز نشانه کیفیت نیست، بلکه حاصل ناخالصیهای معدنی است.
سلمانی با تأکید بر مصرف متعادل نمک، گفت: مصرف بیش از حد نمک میتواند خطر ابتلاء به فشارخون بالا، سرطان معده و پوکی استخوان را افزایش دهد.
وی افزود: بررسیها روی دانشآموزان نشان داده است که بخشی از آنها دچار کمبود ید هستند؛ علت اصلی این مشکل مصرف نکردن نمک یُددار یا نگهداری نادرست آن است. از سوی دیگر، گروه کوچکی نیز به علت مصرف زیاد نمک دچار افزایش یُد شدهاند که در آینده احتمال بیماریهای قلبی و عروقی را بالا میبرد.
سلمانی توصیه کرد: بهتر است نمکدان از سفرهها حذف شود و تنها در آشپزخانه، در مراحل پایانی پخت غذا از نمک یُددار و استاندارد استفاده شود.
