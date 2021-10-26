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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۹

فرمانده مرزبانی هرمزگان عنوان کرد؛

کشف محموله سنگین سوخت قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

کشف محموله سنگین سوخت قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف ۶۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای آبی استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهکی با اشاره به کشف محموله سنگین سوخت قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به پیامدهای مخرب و تاثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور، مرزبانان نیروی انتظامی در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان سوخت و برخورد قاطع با باندها و شبکه های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرارگرفت.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبت های ویژه و با تلاش شبانه روزی و فعالیت بی وقفه تعدادی از قاچاقچیان سوخت را شناسایی کردند.

سردار دهکی تصریح کرد: مرزبانان در یک عملیاتی منسجم در سواحل کرگان، دو فروند شناور را توقیف و ۶ عدد مشک ماری شکل حاوی ۳۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

این مقام ارشد مرزبانی در استان هرمزگان به عملیات غافلگیرانه مرزبانان قشم در مقابله با قاچاقچیان اشاره و بیان کرد: در این عملیات یک فروند موتور لنج متخلف حامل ۲۶۵ هزار لیتر گازوئیل توقیف شد.

سردار دهکی اضافه کرد: در مجموع دو عملیات در آب های میناب و قشم، ۶۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال کشف و ۲۱ متهم دستگیر شدند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به خسارات جبران ناپذیر قاچاق برپیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: مرزبانان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه را نخواهند داد.

کد مطلب 5336409

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