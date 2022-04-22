کشف ۲۶۹ مرکز غیرمجاز استخراج بیت کوین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی ظهر جمعه در حاشیه کشف مرکز غیرمجاز رمز ارز در اردبیل به خبرنگاران اظهار کرد: تا به امروز از ۲۶۹ مرکز غیرمجاز استخراج بیت کوین کشف شده در استان اردبیل تعداد ۲ هزار و ۵۴۹ دستگاه استخراج بیت‌کوین کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه تمامی متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود: علاوه بر توقیف و ضبط دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال و جریمه استفاده کنندگان غیرمجاز توسط تعزیرات حکومتی، متهمان در مجموع محکوم به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال خسارت وارده به شرکت توزیع نیروی برق استان شدند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان کرد: تاکنون در استان اردبیل هیچ مجوز قانونی برای استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال صادر نشده است و زمانی برای متقاضیان استخراج رمز ارز دیجیتال مجوزی از سوی شرکت برق صادر می‌شود که بهای برق مصرفی بر اساس دستورالعمل مربوطه محاسبه شود.

قدیمی اضافه کرد: دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد کرده و بخشی از خاموشی ناخواسته را سبب و باعث آسیب جدی به لوازم برقی شهروندان می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال نیاز به مصرف برق زیادی دارد برای همین افراد سودجویی که با استفاده از انشعاب غیرمجاز برق اقدام به فعالیت غیرقانونی کنند، مجرم شناخته شده و با آنها بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه فوریت‌های برق (۱۲۱) گزارش دهند و گفت: لینک مربوط به گزارش‌های مردمی در خصوص استخراج غیرمجاز رمز ارز در اپلیکیشن "برق من" نیز فراهم شده و شهروندان این اطمینان را داشته باشند که این همراهی و همکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال علاوه بر دریافت جایزه نقدی به تناسب میزان ماینرهای کشف شده تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، کاملاً محرمانه خواهد بود.