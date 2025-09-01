صدور دستورات قضایی برای خدمات رسانی به رانندگان در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وارد شدن آسیب جدی به آسفالت محوطه باسکول پورمراد در اسکله شهید رجایی بندرعباس و ایراد خسارت به لاستیک کامیون‌های فعال در این بخش، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان به صورت سرزده از محل مورد نظر بازدید کرد.

وی در راستای صیانت از حقوق عامه، ضمن تعیین ضرب الاجل ٤٨ ساعته برای اصلاح وضعیت موجود، دستور ترمیم فوری محوطه مذکور را صادر کرد.

در نتیجه صدور دستورات قضایی در این خصوص هم زمان با حضور دادستان مرکز استان هرمزگان، عوامل مربوطه نیز در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم آسفالت بلافاصله آغاز شد.

عارف اکبری همچنین در راستای حفظ سلامت شهروندان و با استناد به ماده ٦٨٨ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، علیه واحد اغذیه فروشی مستقر در محوطه باسکول پورمراد بندر شهید رجایی بندرعباس به دلیل فعالیت بدون رعایت موازین بهداشتی و ایجاد مخاطرات جدی برای سلامت عمومی، اعلام جرم کرد.

در ادامه بازدید میدانی دادستان مرکز استان هرمزگان از بندر شهید رجایی بندرعباس، وی از درب خروج ترانزیت گمرک شهید رجایی موسوم به درب گندمی نیز بازدید کرد و پس از شنیدن مشکلات مردم، دستور نصب دوربین‌های مداربسته در باسکول این بخش را صادر نمود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در ادامه بازدید از بندر و گمرک شهید رجایی بندرعباس به منظور ساماندهی خدمات رسانی و تسهیل در امور رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل، دستورات ویژه‌ای صادر کرد.

وی در این خصوص بر ضرورت آغاز فعالیت عوامل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ساعت ٧ صبح تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم مراجعین و معطی آن‌ها آغاز فعالیت‌ها از ساعت ٩ صبح قابل قبول نیست.