ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی گیلانغرب

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات صورتگرفته در حوزه بهداشت و درمان گیلانغرب اظهار داشت: در گذشته شهرستان با مشکل کمبود پزشک متخصص مواجه بود، اما امروز ۱۸ متخصص در رشتههای مختلف در این منطقه فعالیت دارند و ۳ متخصص بیهوشی نیز به صورت دورهای در بیمارستان گیلانغرب مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به پیشرفتهای مهم در حوزه تجهیزات پزشکی افزود: بیمارستان گیلانغرب تنها مرکز درمانی در سطح شهرستانهای همجوار است که به دستگاه لاپاراسکوپی برای انجام عملهای جراحی بسته مجهز شده و این موضوع یک گام اساسی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی به شمار میرود.
فرماندار گیلانغرب همچنین به پروژههای شاخص افتتاحشده در هفته دولت اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه مرکز بهداشت گواور با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی منطقه خواهد داشت.
خدادادی ادامه داد: علاوه بر این، پایگاه فوریتهای پزشکی در دهستان دیره حدفاصل گیلانغرب و سرپل ذهاب، پایگاه فوریتهای پزشکی در منطقه محروم ویژنان و مرکز جامع سلامت ویژنان نیز در هفته دولت افتتاح شد.
وی افزود: با راهاندازی پایگاه فوریتهای پزشکی منطقه گواوور، شمار پایگاههای اورژانس ۱۱۵ گیلانغرب به ۸ مرکز رسیده است؛ عددی که به اندازه شهرستان ایلام پایگاه فعال دارد و نشان از توسعه و توجه جدی به خدمات فوریتهای پزشکی در این شهرستان دارد.
فرماندار گیلانغرب در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه حوزه سلامت عنوان کرد: وضعیت بهداشت و درمان شهرستان ارتقای کیفی قابل توجهی یافته است و جا دارد از زحمات دکتر سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و معاونین ایشان، رئیس شبکه بهداشت و درمان، پزشکان و کادر درمان گیلانغرب صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
