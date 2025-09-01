  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

گام‌های نوین برای حفاظت و مدیریت علمی جنگل‌های هیرکانی مازندران

نوشهر- معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران اجرای طرح‌های نوین جنگلداری را گامی مهم برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی دانست که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است.

محمد خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر بخش نخست مدیریت علمی برای حفاظت از جنگ الله را عملیات بیومتری و تشریح پارسل‌ها در حوزه‌های ۳۶ کاظم‌رود، ۳۲ تیروم‌رود و ۳۸ سردآبرود عنوان کرد که به شیوه‌های پیمانی و امانی در حال انجام است و افزود: این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی تا دو سال آینده به پایان می‌رسند.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران بخش دوم برنامه‌ها را شامل مطالعات اقتصادی-اجتماعی، حفاظت، آموزش و ترویج دانست و گفت این فعالیت‌ها در حوزه‌های ۳۱، ۳۸ و ۴۸ به صورت پیمانی در دست اجرا هستند.

خزاعی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، به تقویت مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران برای مدیریت بهینه جنگل‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: جنگل‌های هیرکانی به دلیل تنوع زیستی و اهمیت زیست‌محیطی، یکی از ذخایر طبیعی مهم کشور و جهان محسوب می‌شوند و حفاظت از آن‌ها تنها یک وظیفه ملی نیست بلکه تعهدی جهانی است و اجرای طرح‌های نوین جنگلداری فرصت مناسبی برای بهره‌برداری علمی و اصولی از این منابع ارزشمند فراهم می‌آورد.

خزاعی یادآور شد: مطالعات جنگلداری نوین در حوزه‌های ۳۱، ۳۵، ۳۸، ۳۹ و ۴۸ اداره کل منابع طبیعی مازندران با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های علمی در حال انجام است تا برنامه‌های بهره‌برداری و حفاظت بهینه تدوین شود.

وی افزود: این طرح‌ها ضمن ارتقا ظرفیت‌های حفاظتی جنگل‌های هیرکانی، زمینه‌ساز توسعه پایدار جوامع محلی و بهبود شرایط اقتصادی آنان خواهد بود و می‌تواند الگویی موفق در مدیریت منابع طبیعی کشور باشد.

به گزارش مهر، جنگل‌های هیرکانی به دلیل نقش کلیدی در مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و اجرای این پروژه‌ها گام مهمی در حفظ این گنجینه طبیعی است که نه تنها برای ایران بلکه برای جامعه جهانی ارزشمند است.

