محمد خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر بخش نخست مدیریت علمی برای حفاظت از جنگ الله را عملیات بیومتری و تشریح پارسلها در حوزههای ۳۶ کاظمرود، ۳۲ تیرومرود و ۳۸ سردآبرود عنوان کرد که به شیوههای پیمانی و امانی در حال انجام است و افزود: این پروژهها طبق برنامه زمانبندی تا دو سال آینده به پایان میرسند.
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران بخش دوم برنامهها را شامل مطالعات اقتصادی-اجتماعی، حفاظت، آموزش و ترویج دانست و گفت این فعالیتها در حوزههای ۳۱، ۳۸ و ۴۸ به صورت پیمانی در دست اجرا هستند.
خزاعی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر حفظ ارزشهای زیستمحیطی، به تقویت مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداران برای مدیریت بهینه جنگلها کمک میکند.
وی ادامه داد: جنگلهای هیرکانی به دلیل تنوع زیستی و اهمیت زیستمحیطی، یکی از ذخایر طبیعی مهم کشور و جهان محسوب میشوند و حفاظت از آنها تنها یک وظیفه ملی نیست بلکه تعهدی جهانی است و اجرای طرحهای نوین جنگلداری فرصت مناسبی برای بهرهبرداری علمی و اصولی از این منابع ارزشمند فراهم میآورد.
خزاعی یادآور شد: مطالعات جنگلداری نوین در حوزههای ۳۱، ۳۵، ۳۸، ۳۹ و ۴۸ اداره کل منابع طبیعی مازندران با هدف استفاده از فناوریهای نوین و روشهای علمی در حال انجام است تا برنامههای بهرهبرداری و حفاظت بهینه تدوین شود.
وی افزود: این طرحها ضمن ارتقا ظرفیتهای حفاظتی جنگلهای هیرکانی، زمینهساز توسعه پایدار جوامع محلی و بهبود شرایط اقتصادی آنان خواهد بود و میتواند الگویی موفق در مدیریت منابع طبیعی کشور باشد.
به گزارش مهر، جنگلهای هیرکانی به دلیل نقش کلیدی در مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی، از اهمیت ویژهای برخوردارند و اجرای این پروژهها گام مهمی در حفظ این گنجینه طبیعی است که نه تنها برای ایران بلکه برای جامعه جهانی ارزشمند است.
