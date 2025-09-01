  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

اردوغان: به حمایت از ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای ادامه می‌دهیم

اردوغان: به حمایت از ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای ادامه می‌دهیم

رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس شانگهای در چین، ضمن تأکید بر اهمیت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که آنکارا در این زمینه به حمایت از تهران ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه درباره این دیدار منتشر کرد، دو رئیس جمهور درباره روابط ترکیه و ایران و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه، حملات اسرائیل به غزه و روند صلح در قفقاز جنوبی (بین آذربایجان و ارمنستان) تبادل نظر کردند.

اردوغان به پزشکیان تأکید کرد که همکاری ترکیه و ایران در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه انرژی، در خدمت منافع متقابل است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت که آنکارا در این زمینه به حمایت از تهران ادامه خواهد داد.

کد خبر 6576834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها