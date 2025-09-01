به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه درباره این دیدار منتشر کرد، دو رئیس جمهور درباره روابط ترکیه و ایران و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه، حملات اسرائیل به غزه و روند صلح در قفقاز جنوبی (بین آذربایجان و ارمنستان) تبادل نظر کردند.

اردوغان به پزشکیان تأکید کرد که همکاری ترکیه و ایران در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه انرژی، در خدمت منافع متقابل است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت که آنکارا در این زمینه به حمایت از تهران ادامه خواهد داد.