به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه چین از افزایش اعضای سازمان همکاری شانگهای به ۲۷ کشور خبر داد.

«وانگ یی» طی سخنانی در نشست خبری پس از برگزاری اجلاس سران سازمان شانگهای در استان «تینجیان» ضمن اعلام این خبر افزود که این اجلاس موفقیت‌آمیز بود و نتایج مثبتی داشت.

وی تأکید کرد: «ابتکار جهانی حکمرانی» به مدیریت بی ‌ثباتی جهانی و موانع توسعه اقتصادی کمک می‌ کند. چندجانبه ‌گرایی راه رسیدن به حکمرانی جهانی است.

وزیر خارجه چین تصریح کرد: سازمان ملل باید در اصلاح حکمرانی جهانی نقش داشته باشد. ما خواهان همکاری به جای تقابل و همبستگی به جای تقسیم هستیم.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای هم گفت: باید از جهانی چندقطبی دفاع کرد. ابتکار جهانی حکمرانی که رئیس‌ جمهور چین پیشنهاد داد، بر حاکمیت قانون استوار است و کشورهای عضو از آن حمایت می‌ کنند.

اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با حضور روسای دولت‌های کشورهای عضو از ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر برگزار شد.

کشورهای عضو در بیانیه‌ای مشترک حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اقداماتی را که منجر به فاجعه انسانی در غزه شده است و همچنین تمامی اشکال تروریسم را محکوم کردند.