تسریع در روند اجرای سد چناره چرداول در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری چرداول اظهار کرد: در جلسه اخیر، مجموعه‌ای از موضوعات راهبردی و حیاتی استان ایلام را مطرح کردم که هر یک نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های منطقه دارند. از جمله، سد چناره که یکی از پروژه‌های راهبردی استان است و تمامی فعالیت‌های انجام‌شده پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت. این سد نقش کلیدی در تأمین منابع آبی و مدیریت بحران دارد و پیگیری‌های لازم برای تسریع در تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: همچنین، در خصوص آزادراه حمیل، مشکلات موجود در مسیر اجرا و تقاطع‌ها و ورودی‌های آن مطرح شد و راهکارهایی برای رفع موانع و تسریع در پیشرفت پروژه ارائه شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌های شهری، موضوع فاضلاب شهر سرابله و شِبا از طریق ماده ۵۶ در دستور کار قرار گرفته و تأمین اعتبار آن با جدیت دنبال می‌شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه تأمین آب، پروژه آسمان‌آباد با توجه به شرایط اقلیمی خاص منطقه، نیازمند همفکری و همکاری با کارخانه‌های مستقر در شهر است تا بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

وی گفت: در حوزه ورزش، از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای، بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی اختصاص یافته که مقرر شده آقای فرماندار پروژه‌های اولویت‌دار را معرفی کنند تا اقدامات اجرایی آغاز شود.

وی افزود: در خصوص شله کش نیز خوشبختانه اعتبار لازم تأمین و مقرر شده در قالب سه مرحله ۵ میلیارد تومانی در همین ماه پرداخت شود تا عملیات اجرایی آن بدون وقفه ادامه یابد.