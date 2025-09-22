سازمان محیط زیست با صدور مجوز سد چناره ظرف یک ماه آینده موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر یکشنبه در جلسهای با حضور معاون سازمان محیط زیست با هدف پیگیری صدور مجوز زیستمحیطی سد چناره با اشاره به اینکه سد چناره که از سال ۱۳۸۹ تاکنون با فراز و نشیبهپ فراوانی مواجه بوده به دلیل عدم پیگیری موثر تاکنون موفق به اخذ مجوز زیست محیطی و در نتیجه مجوز ماده ۲۳ نشده است، افزود: همین امر موجب توقف پروژه از سوی کمیسیون اصل نود مجلس در دو سال گذشته شد.
همتی در این جلسه با ابراز گلایه از کوتاهی صورت گرفته، این تعلل را در پیشگاه مردم نابخشودنی خواند و تاکید کرد: به رغم کاهش اعتبار پروژه از ۹۰ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان، با تلاشهای انجامشده در سال گذشته اعتبار سد چناره به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی هشدار داد که به دلیل کوتاهیهای گذشته و تورم ایجاد شده، هزینه تمام شده این پروژه از برآورد اولیه ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از چهار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و در سالهای آتی حتی به بیش از هشت هزار میلیارد تومان نیز میانجامد.
وی بیان کرد: اهداف ساخت این سد شامل تامین ۱۰ میلیون متر مکعب آب شرب (۷ میلیون متر مکعب برای شهر ایلام و ۳ میلیون متر مکعب برای شهرستانهای چرداول و سیروان) و همچنین تامین بخشی از حق آبه کشاورزی منطقه عنوان شده است.
به گفته همتی با تامین آب شرب شهرستان ایلام از سامانه گرمسیری میتوان ۷ میلیون متر مکعب سهمیه آب شرب ایلام را به شهرستان چرداول اختصاص داد.
وی افزود: حداکثر ظرف یک ماه آینده مجوز زیست محیطی این پروژه صادر میشود.
