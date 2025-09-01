  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

تکمیل پروژه‌های ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اولویت است

اهواز ـ معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: تکمیل پروژه‌های ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اولویت کاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاح استخر سرپوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد اظهار کرد: استاندار خوزستان از معدود استاندارهایی است که در حوزه ورزش وقت می‌گذارد، چندین بار با من تماس داشته و جلساتی در حوزه ورزش داشته‌ایم که دیگر استانداران کشور چنین جلساتی نداشتند.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: سال گذشته که نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه مراجعه داشت وضع این پروژه مطلوب نبود، ما هم شرایط نداشتیم اما به لطف خداوند شرایطی برای پرداخت مبالغ ایجاد شد.

وی افزود: این پروژه سال ۸۹ آغاز شده و امروز با ۵۵ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده که در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: همچنین استخر هویزه با ۱۷.۵ میلیارد تومان آغاز شده است، باید پیست تارتان و نواقصی که در حوزه ورزش شهرستان است پیگیر باشیم.

نظری با اشاره به حضور وزیر ورزش و جوانان به عنوان چهره عمرانی ورزشی، بیان کرد: برنامه‌هایی در حوزه ورزش داریم؛ با پروژه‌های متعدد که سرانه بالایی داشته کار نداریم و هدف پروژه‌های نیمه تمام است که در حال حاضر قریب به چهار هزار و ۲۰۰ پروژه داریم که اولویت پروژه‌های بالا ۷۵ درصد هستند.

وی در خصوص طرح آمایش سرزمین، گفت: در این طرح متناسب با شرایط، قابلیت و استعداد منطقه فعالیت می‌کنیم و هر جایی متناسب با نیاز کار می‌کنیم زیرا کمیت نه بلکه کیفیت ملاک است.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان عدالت و انصاف را دو استراتژی دولت وفاق و از برنامه‌های مد نظر برشمرد.

نظری ضمن قدردانی از مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: در تلاش هستیم در حد امکان اتفاقات مثبتی در ورزش سوسنگرد رخ دهد؛ هدف صرفاً افتتاح نیست بلکه باید برای استفاده بهینه برنامه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیأت نجات غریق و شنا در خوزستان و چهار استان دیگر جدی است که انتظار داریم دستگاه‌های دیگر به ما کمک کنند. هر مسئولی با ورزش باشد محبوب جوانان است و هر مسئولی دقتی برای ورزش نداشته باشد جوان‌ها گله مند می‌شوند.

