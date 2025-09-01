به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاح استخر سرپوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد اظهار کرد: استاندار خوزستان از معدود استاندارهایی است که در حوزه ورزش وقت می‌گذارد، چندین بار با من تماس داشته و جلساتی در حوزه ورزش داشته‌ایم که دیگر استانداران کشور چنین جلساتی نداشتند.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: سال گذشته که نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه مراجعه داشت وضع این پروژه مطلوب نبود، ما هم شرایط نداشتیم اما به لطف خداوند شرایطی برای پرداخت مبالغ ایجاد شد.

وی افزود: این پروژه سال ۸۹ آغاز شده و امروز با ۵۵ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده که در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: همچنین استخر هویزه با ۱۷.۵ میلیارد تومان آغاز شده است، باید پیست تارتان و نواقصی که در حوزه ورزش شهرستان است پیگیر باشیم.

نظری با اشاره به حضور وزیر ورزش و جوانان به عنوان چهره عمرانی ورزشی، بیان کرد: برنامه‌هایی در حوزه ورزش داریم؛ با پروژه‌های متعدد که سرانه بالایی داشته کار نداریم و هدف پروژه‌های نیمه تمام است که در حال حاضر قریب به چهار هزار و ۲۰۰ پروژه داریم که اولویت پروژه‌های بالا ۷۵ درصد هستند.

وی در خصوص طرح آمایش سرزمین، گفت: در این طرح متناسب با شرایط، قابلیت و استعداد منطقه فعالیت می‌کنیم و هر جایی متناسب با نیاز کار می‌کنیم زیرا کمیت نه بلکه کیفیت ملاک است.

معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان عدالت و انصاف را دو استراتژی دولت وفاق و از برنامه‌های مد نظر برشمرد.

نظری ضمن قدردانی از مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: در تلاش هستیم در حد امکان اتفاقات مثبتی در ورزش سوسنگرد رخ دهد؛ هدف صرفاً افتتاح نیست بلکه باید برای استفاده بهینه برنامه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیأت نجات غریق و شنا در خوزستان و چهار استان دیگر جدی است که انتظار داریم دستگاه‌های دیگر به ما کمک کنند. هر مسئولی با ورزش باشد محبوب جوانان است و هر مسئولی دقتی برای ورزش نداشته باشد جوان‌ها گله مند می‌شوند.