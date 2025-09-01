استخر سرپوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر سرپوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد عصر امروز دوشنبه با حضور معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، استاندار خوزستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، فرماندار دشت آزادگان و جمعی از مسئولین افتتاح شد.

عملیات اجرایی این پروژه سال ۸۹ آغاز شده بود که به دلایل متعدد پروژه بر زمین مانده بود اما امروز با ۵۵ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفت.

سیدقاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان در این آئین با بیان اینکه نگرانی جدی در حوزه استخر وجود دارد، گفت: خوزستان در این مسأله هم تراز استان‌های گیلان و مازندران در زمینه مغروقین است که افتتاح این استخر گامی موثر در کاهش این حادثه است.

موسوی تصریح کرد: زیرساخت‌های ورزشی در دشت آزادگان با سه هزار ورزشکار می‌تواند بخشی از رنج‌های تنش آبی و محیط زیست را مرتفع کند.