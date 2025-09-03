«آب» بزرگترین مسئله شاهرود است؛ تقویت نظارتها و جلوگیری از اتلاف منابع

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شاهرود با موضوع افتتاح پروژههای هفته دولت شاهرود به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خواستار تعجیل در اتمام پروژههای عمرانی و نیمه تعطیل شهرستان شاهرود شد.
وی با بیان ایکه اتمام این طرحها به نفع آحاد مردم جامعه است، افزود: مردم توقع دارند که مسئولان به مطالبات آنان توجه ویژه داشته باشند.
امام جمعه شاهرود همچنین آب را بزرگترین مسئله امروز این شهرستان دانست و تاکید کرد: در کنار اهتمام دولت به تأمین آب، میبایست به مدیریت مصرف نیز توجه ویژه داشت.
امینی با بیان اینکه میبایست در حوزههای مختلف نظارتها تقویت شود، گفت: خیرخواهی و خدمترسانی به مردم دو اصل مهم در مدیریت مسئولان ما باشد.
وی در ادامه با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری (ع) که میفرمایند «امام عسکری (ع):دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران» بیان کرد: مسئولان ما نیز باید خیر رسان به مردم و مومنان به ایمان خداوند باشند.
امام جمعه شاهرود با اشاره به دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مدیریت جهادی، گفت: همانطور که معظم له در سخنرانی خود در دفاع از عملکرد دولت اعلام داشتند، اقدامات خوبی در کشورمان انجام شده اما دولتمردان ما باید بدانند که خدمت رسانی فقط ساخت و افتتاح طرح عمرانی نیست.
امینی با بیان اینکه یکی از مهمترین جلوههای خدمت رسانی مسئولان به مردم تقویت نظارتها است، افزود: جلوگیری از اتلاف منابع و هدف مند سازی اعتبارات از مهمترین اقداماتی است که مسئولان ما باید مد نظر قرار دهند.
