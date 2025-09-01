به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیهٔ کنگره منطقه‌ای شعر محرم ویژه استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان با حضور شعرای آئینی و عاشورایی شمال‌غرب کشور، فرماندهٔ سپاه عاشورا، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و مدیران فرهنگی - هنری استان با معرفی نفرات منتخب، برگزیده و تجلیل از پیشکسوتان به‌کار خود پایان داد.

بیانیه هیأت داوری کنگرۀ منطقه‌ای شعر «محرّم» ۱۴۰۴

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر بناست شعر محتوایی داشته باشد، بهترین محتواها همین محتواهای شعر دینی و شعر مذهبی است با عرض وسیع و گسترده‌ای که دارد. «حضرت آیت‌الله‌العظمی امام‌خامنه‌ای مدظله العالی»

شعر آیینی و عاشورایی جریانی ریشه‌دار، در پهنۀ ادبیات ایران و به‌ویژه آذربایجان است که با پیروزی انقلاب اسلامی دوره‌ای دیگر از حیات و شکوفایی خود را آغاز کرده است.

اختتامیۀ این دوره از کنگرهٔ منطقه‌ای شعر محرم (ویژهٔ چهار استان شمال غرب کشور عزیزمان ایران) درحالی برگزار می‌شود که بیش‌از سی‌سال از آغاز فعالیت این کنگره می‌گذرد و این کنگره در پرتو مشارکت و مساعی مشترک اداره‌کل تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی به بخشی‌از تاریخ ادبیات آیینی منطقه تبدیل شده است.

امسال، شخصیت شکوهمند حضرت امام زین‌العابدین (علیه‌السلام)، موضوع محوری کنگره بود و پس‌از رخداد تهاجم رژیم تبهکار صهیونیستی و آمریکا به وطن عزیزمان، در فراخوانی از شاعران منطقه خواسته شد که اشعار خود را در این موضوع نیز به دبیرخانۀ کنگره ارسال کنند.

به‌رغم وقوع جنگ و تمرکز ملی به دفاع از میهن عزیزمان که عموم شاعران متعهد نیز با سلاح شعر در میدان نبرد با دشمن تبهکار حضور یافتند، بیش‌از پانصد اثر از شاعران شمال غرب به دبیرخانۀ کنگره رسید که اغلب این آثار از سروده‌های شاعران آذربایجان شرقی بود.

بررسی آثار رسیده به کنگره حاکی‌از آن است که ضمیر پاک شاعران این منطقه همچون شعرای سلف، جویای مفاهیم عالی عاشورایی و انقلابی و میهنی بوده و در هرجا که زمینه‌ای برای بروز این استعدادها فراهم شده است، شکوفایی خلاقیت ادبی شاعران به‌ویژه شعرای جوان و آفرینش آثار زیبا و شیوا در حوزه شعر آیینی و عاشورایی را در پِی داشته است.

شعر آیینی و عاشورایی، بخش درخشانی از تمدن و فرهنگ شیعی است که در تعلیم و ترویج فرهنگ عاشورا و شکل‌گیری، سَبک زندگی و آموزش و گسترش ارزش‌ها نقش بی‌بدیلی دارد.

هیأت داوری باسپاس از اداره کل تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی که با درک این مسئولیت، تداوم حیات کنگرۀ شعر محرم را به‌صورت سالانه پی گرفته‌اند، امیدوار است این حرکت پربرکت همچنان تداوم یابد.

در پایان با ذکر این نکته که آثار رسیده به کنگره از لحاظ محتوا حقیقتاً ارزشمند است و از این منظر، تلاش همهٔ شاعران که آثار خود را به دبیرخانه کنگرهٔ ارسال کرده‌اند، شایان هزاران تقدیر و تشکر است.

لیکن به‌رسم همهٔ همایش‌های ادبی، تعدادی‌از این آثار باعنایت به محاسن و مضامین کلامی و صناعات ادبی و زبان شعر و هم‌خوانی اشعار بامحور موضوعی کنگره به‌عنوان برگزیده یا قابل تقدیر انتخاب شده است.

همچون سال‌های گذشته، هیأت داوری علاوه‌بر انتخاب اشعار برگزیده، در تداوم سنت حسنۀ کنگره، به‌تقدیر از شاعران جوان و قدردانی از شاعران پیشکسوت آیینی همت ورزیده است.

هیأت داوری باامیدواری بیشتر به گسترش و شکوفایی جریان دیرین شعر آیینی در آینده، برگزیدگان، تقدیرشدگان و پیشکسوتان منتخب در کنگرهٔ منطقه‌ای شعر محرم ۱۴۰۴ را معرفی می‌کند:

پیشکسوتان گران‌قدر:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رسولی

حسین حسنی افشرد

ابراهیم ترابی مرند

اله‌وردی صادقی اهر

محمد رنجی تبریز

مجاهد تبریزی

استاد فرّی

علی آستانه

اصغر فرشچی (عدلی تبریزی)

تجلیل‌شدگان:

امیر رسولی – استان زنجان

سعید مبشر – استان اردبیل

وحید طلعت – استان آذربایجان‌غربی

میرکاظم سیداکبری – استان آذربایجان‌شرقی

عارف ساسانی – استان آذربایجان‌شرقی

سجاد کریمی – استان آذربایجان‌شرقی

تقدیرشدگان:

مهدی حنیفه – استان زنجان

ناصر دوستی – استان زنجان

احمد فرید – استان اردبیل

محمدرضا صادقی‌شیدا – استان آذربایجان‌شرقی

لیلا حسین‌نیا – استان آذربایجان‌شرقی

علیرضا عباسی – استان آذربایجان‌شرقی

علیرضا شیران هفدران – استان آذربایجان‌شرقی

رقیه هژبری – استان آذربایجان‌شرقی

حسین فرهادی‌مراغه‌ای – استان آذربایجان‌شرقی

مهدی عبادی – استان آذربایجان‌شرقی

مائده دباغیه – استان آذربایجان‌شرقی

خلیل آسانی‌حائر – استان آذربایجان‌شرقی

مرتضی قاسم‌نژاد – استان آذربایجان‌شرقی