رمز پیروزی کشور در حرکت انقلابی و جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی‌راد ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید علی توری از شهدای جنگ ۱۲ روزه و آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۵ شهرستان زنجان، با تأکید بر اهمیت کار جهادی در پیشبرد اهداف کشور، گفت: کار جهادی علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، موجب رشد و پرورش فردی و اجتماعی می‌شود. رمز پیروزی کشور ما در حرکت انقلابی و جهادی است که در همه مراحل انقلاب و دفاع مقدس شاهد آن بودیم.

وی با تأکید بر اینکه کار جهادی کاری الهی و خداپسندانه است، افزود: اگر این حرکت جهادی با نیت الهی انجام شود، هم سازندگی فردی به همراه دارد و هم به آبادانی جامعه کمک می‌کند.

نجفی‌راد ادامه داد: گروه‌های جهادی علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، فرصتی برای رشد معنوی و اجتماعی فراهم می‌کنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، انسان در سختی‌ها پرورش می‌یابد و گروه‌های جهادی این امکان را برای رشد فردی و اجتماعی فراهم می‌آورند.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان با اشاره به یکی از اصول مهم حرکت‌های جهادی، گفت: رویکرد اصلی گروه‌های جهادی فقرزدایی است، نه فقیرزدایی. باید به جای اینکه ماهی به مردم بدهیم، ماهیگیری را به آنان بیاموزیم. گروه‌های جهادی باید مردم را توانمند کنند تا خودشان در آبادانی مناطق و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند.

وی در ادامه با اشاره به تجربیات موفق گروه‌های جهادی در برخی از مناطق کشور گفت: در بسیاری از مناطق، گروه‌های جهادی وارد شدند و مردم را به همکاری و مشارکت جمعی دعوت کردند. این همکاری متقابل نه تنها هزینه‌ها را کاهش داد بلکه باعث شد مسیر توسعه و آبادانی منطقه هموارتر شود.

نجفی‌راد به آموزش و دعوت مردم به مشارکت جمعی به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی گروه‌های جهادی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف گروه‌های جهادی این است که مردم را به مشارکت در امور مختلف توسعه‌ای و آبادانی منطقه ترغیب کنند. وقتی مردم خودشان برای پیشرفت منطقه تلاش کنند، دیگر نیازی به بازگشت مکرر گروه‌های جهادی به یک نقطه خاص نخواهد بود و این گروه‌ها می‌توانند در دیگر مناطق به خدمت‌رسانی بپردازند.

گسترش حرکت جهادی به یک جریان عمومی

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان همچنین با اشاره به اهمیت گسترش حرکت‌های جهادی در سطح شهرستان، استان و کشور، گفت: حرکت جهادی نباید تنها محدود به یک پایگاه، مسجد یا هیئت باشد. این حرکت باید به یک جریان عمومی تبدیل شود که همه جوانان و اقشار مختلف جامعه را در بر گیرد.

نجفی‌راد افزود: طبق بیانیه گام دوم انقلاب، این حرکت باید عمومی باشد و در سراسر کشور توسعه یابد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان در ادامه به ویژگی‌های برجسته شهید علی توری، یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، اشاره کرد و گفت: افتخار داریم که با شهید توری همکاری داشتیم. او در تمامی عرصه‌ها جهادگر بود و در تربیت نسل جوان و همکاری با همسالان خود نقش برجسته‌ای ایفا کرد.

نجفی‌راد افزود: شهید توری از جمله افرادی بود که در سختی‌ها ایستاد و کارهای بزرگ انجام داد. همکاری با وی برای ما مایه افتخار است.

آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۵ شهرستان زنجان

فرمانده سپاه ناحیه زنجان با اشاره به آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۵ شهرستان زنجان، گفت: آغاز این رزمایش را با قدرت اعلام می‌کنیم. شهید تهرانی‌مقدم همواره گفته بود که نیروهای هوافضا افرادی بزرگ و سخت‌کوش هستند که کارهای بزرگ انجام می‌دهند. امروز ما نیز با قدرت و در راستای ادامه مسیر شهدا، این رزمایش را آغاز کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به وعده‌های قرآن در خصوص خانواده شهدا افزود: خداوند در قرآن به مردم وعده داده که نگران خانواده شهدا نباشند، زیرا خود خداوند خلیفه آن‌ها در زمین است. امروز در این مکان گرد هم آمده‌ایم تا ادامه‌دهنده مسیر شهدا باشیم.