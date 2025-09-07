شهدا پرچمداران پیروزی و عزت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی شامگاه یکشنبه در جمع اعضای کاروان رسانه‌ای استان زنجان که با حضور در منزل شهید اکبر عزیزی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد، اظهار داشت: در طول بیش از چهار دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی، دشمنان نظام از هیچ توطئه‌ای دریغ نکرده‌اند؛ از جنگ سخت در دوران دفاع مقدس تا هجمه‌های فرهنگی و تحریم‌های اقتصادی. اما همواره نتیجه همه این تلاش‌ها شکست بوده است، چراکه خون شهدا انقلاب اسلامی را بیمه کرده است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان افزود: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب شد و این خون‌های پاک پایه‌های نظام را مستحکم ساخت، در سال‌های اخیر نیز شهدای مدافع حرم و فرماندهان بزرگی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، عزت و اقتدار ایران اسلامی را در منطقه و جهان تثبیت کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) ادامه داد: دشمنان امروز در عرصه‌های نوینی همچون فضای سایبری و جنگ‌های ترکیبی به میدان آمده‌اند، اما باز هم در برابر صلابت ملت و فرهنگ شهادت ناتوان مانده‌اند. به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از ملت‌های آزاده دنیا به تأثیر خون شهدا معترف هستند و در راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی در اروپا، آمریکا و استرالیا شاهد فریادهای ضد صهیونیستی هستیم.

بیگدلی تصریح کرد: همان‌طور که نهضت عاشورا به برکت خون سیدالشهدا (ع) تا امروز زنده مانده است، انقلاب اسلامی نیز به پشتوانه خون شهدا استمرار یافته و همین فرهنگ توانسته در دل جوانان و دانشجویان سراسر جهان موج بیداری ایجاد کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی در همه مقاطع حساس تاریخی به برکت خون شهدا و ایثارگری رزمندگان به مسیر پیروزمندانه خود ادامه داده و امروز نیز تداوم این راه مرهون فرهنگ شهادت است.

وی با بیان اینکه جنگ جمهوری اسلامی با استکبار جهانی، جنگ موجودیت نیست بلکه یک جنگ تمدنی است، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با عرضه سبک زندگی اسلامی در برابر فرهنگ پوچ غرب ایستاده و شهدا پرچمداران این تمدن نوین اسلامی هستند که در نهایت به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) منتهی خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا گفت: اگرچه پاسداران و رزمندگان با کمترین امکانات معیشتی و رفاهی زندگی می‌کنند، اما ایمان، اخلاص و تربیت فرزندان و همسران شهدا بزرگ‌ترین سرمایه معنوی برای انقلاب است. خانواده‌های شهدا امروز در کمال صلابت و استواری ادامه‌دهنده راه عزیزان خود هستند و این حقیقتی انکارناپذیر است.

وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها وظیفه دارند پیام ایثار و شهادت را هنرمندانه به نسل جدید منتقل کنند و با تولید محتواهای اثرگذار، فرهنگ جهاد و مقاومت را در جامعه نهادینه سازند. چراکه جوانان انقلاب فرزندان مکتب امام، رهبری و شهدا هستند و باید با این فرهنگ پرورش یابند.

در این دیدار، اعضای کاروان رسانه‌ای استان با خانواده شهید اکبر عزیزی دیدار و گفتگو کردند و ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، صبر و استقامت خانواده وی را پاس داشتند.