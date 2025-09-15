ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده و از انقلاب خود دفاع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم سرایی عصر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بناب با اشاره به تلاش‌های ۴۷ ساله دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی، تأکید کرد: تمام عالم در این سال‌ها کوشیده‌اند این انقلاب عظیم را به زانو درآورند، اما ملت ایران همواره با قدرت ایستاده و هیچ‌گاه ترسی به دل راه نداده‌اند.

وی با اشاره به نقش تربیتی امامین انقلاب در پرورش نیروهای مؤمن و فداکار، گفت: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که بسیاری از رزمندگان جان خود را سپر مردم کردند و با ایثارگری از جان خود گذشتند.

حجت الاسلام سرایی با تأکید بر دشواری‌های جنگ و لزوم عقلانیت و تدبیر در مدیریت بحران‌ها افزود: جنگ ذاتاً با زد و خورد همراه است، اما اگر عقلانیت و تدبیر نباشد، شکست حتمی خواهد بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا همچنین حضور گسترده مردم با گرایش‌های مختلف در دفاع از نظام را نشانه‌ای از وحدت ملی دانست و تصریح کرد: ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که اجازه تجاوز به خاکشان را نمی‌دهند و در دفاع از انقلاب و کشور خود، همدل و مقاوم هستند.

گفتنی است در این آئین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ۵ ساله حجت السلام عبدالله طالبی، حجت السلام محمد حسن زاده به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بناب منصوب شد.