فعالیت یک پنجم ورنی بافان آذربایجان شرقی در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره ملی ورنی در شهرستان اهر گفت: در سطح استان آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۷۰۰ نفر دارای پروانه در ورنی بافی فعالیت دارند که ۶۰۰ نفر آنها که یک پنجم ورنی بافان را شامل می‌شود در شهرستان اهر مشغول ورنی بافی هستند.

وی افزود: به واسطه اینکه تولید اصلی ورنی در استان آذربایجان شرقی و در کشور شهرستان اهر هست و همچنین تهیه مواد اولیه ورنی و مرکز فروش نیز در استانمان شهرستان اهر می‌باشد شهر اهر را در سال ۹۹ نامزد شهر ملی ورنی کردیم که شهر اهر توانست با همراهی هنرمندان و با حمایت مسئولان شهرستان اهر و همچنین با حمایت مسئولان استان آذربایجان شرقی به این عنوان ملی صاحب شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی گفت: نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز در سایر رشته‌های صنایع دستی در شهرستان اهر فعال هستند.

وی گفت: رشته گره چینی در استان آذربایجان شرقی منسوخ شده بود که هنرمندان شهرستان اهر مجدداً آن را احیا کردند و در جشنواره فجر صنایع دستی کشور از بیش از ۸ هزار آثار رسیده، اثر آقای فغفور ریحان جز ۲۰ اثر برتر ملی انتخاب شد.

وی گفت: در حوزه‌های چرم، سفال، نقاشی روی سفال، حکاکی روی مس هنرمندان خوبی فعالیت می‌کنند که سعی خواهیم کرد کار این هنرمندان عزیز را ثبت و خصوصاً در حوزه‌های نشان ملی و نشان بین المللی معرفی نماییم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی گفت: گل سرسبد میراث فرهنگی شهرستان اهر بقعه شیخ شهاب الدین اهری می‌باشد که نامزد ثبت جهانی هست و تمامی مراحل ثبت جهانی را جلو برده‌ایم که در سال‌های آینده شاهد ثبت جهانی آن خواهیم بود و ثبت جهانی یک پروسه طولانی است و بارها و بارها ارزیابان یونسکو می آیند و مسائلی را اشاره می‌کنند و ما هم آن مسایل را بر طرف می‌کنیم که نهایتاً به ثبت جهانی می‌رود و آنچه مهم هست در لیست موقت ثبت جهانی قرار بگیرد تا آن مسیر را طی کند که در این راستا بخشی از حریم بقعه شیخ شهاب الدین اهری با همکاری فرمانداری، نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و سایر ادارات آزاد سازی شده است.

حمزه زاده گفت: وجود آب و هوای خوب، ییلاقات، پارک جنگلی فندقلو و باغات از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اهر است.

در این مراسم مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: وجود هویت فرهنگی، تاریخی، دینی و هنری با اقوام مختلف در کشور، لازم است این هویت که بیش از هزاران سال قدمت دارد حفظ شود چرا که با این هویت توانستیم در دفاع ۱۲ روزه در برابر کل دنیا که از رژیم اسرائیل حمایت می‌کردند بایستیم.

امیری راد گفت: آثار مختلف هنری و صنایع دستی که از گذشتگان به دست ما رسیده است نشان از پویایی هست و امروز نیز آن پویایی باید در جامعه جاری و ساری شود.

در پایان این مراسم از آثار برتر ۷ هنرمند در بخش‌های بافت، طرح و رنگ و ایده، نوآوری و خلاقیت تجلیل شد.

گفتنی است؛ نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان استان‌های مختلف کشورمان تا ۱۵ شهریور برای بازدید مردم در محوطه پارک و بقعه شیخ شهاب الدین اهری برپاست.