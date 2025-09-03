به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که معتقد است که گردهمایی سران ایران، روسیه، چین و کره شمالی نشان دهنده «چالش مستقیم» برای نظم جهانی است!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بی آنکه توضیحاتی درباره نظم جهانی مورد نظر خود در بحبوحه تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه ارائه کند، در یک کنفرانس خبری مدعی شد: اینکه رئیس‌جمهور «شی» امروز در پکن کنار سران روسیه، ایران و کره شمالی ایستاده است، تنها یک نمایش ضدغربی نیست، بلکه چالشی مستقیم برای نظام بین‌المللی است!

«کایا کالاس»، در ادامه در خصوص نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نشست‌های دوجانبه و چندجانبه مقامات در حاشیه این نشست در پکن ادعا کرد که «این ها واقعیت‌هایی هستند که اروپا باید با آنها مقابله کند!»