رئیس قوه قضاییه وارد اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، صبح سه شنبه به منظور انجام چند برنامه کاری وارد شهر اهواز شد. وی در بدو ورود مورد استقبال مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان سفر به استان خوزستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، مسئولان و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به خوزستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رئیس قوه قضائیه در جریان این سفر در چندین برنامه و نشست مهم شرکت خواهد کرد.